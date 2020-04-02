Супрун попросила Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

Вслед за ней посольство Украины в США тоже попросило помощи у миллиардера.

Миллиардер Илон Маск 31 марта в Твиттере сообщил, что намерен помочь аппаратами искусственной вентиляции легких – бесплатно отправить их в больницы разных стран мира, которые попросят.

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С Украины первой отреагировала бывшая глава Минздрава Уляна Супрун, потом врач Аристов, а в конце дня 1 апреля отписали с официальной страницы посольства Украины в США.

На своей странице в твиттере Илон Маск написал, что готов бесплатно разослать в больницы разных стран мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма течения COVID-19.

"У нас есть дополнительные одобрены FDA аппараты. Привезем в больницы по всему миру, в регионы доставки Tesla. Устройства и доставка – бесплатно", – заявил Маск.

Правда, уточнил, что есть требование: оборудование должно поступить к пациентам немедленно, а не лежать на складах.

Первой из Украины отреагировала на предложение Маска бывшая исполняющая обязанности руководителя Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она попросила гендиректора Tesla и SpaceX передать Украине аппараты ИВЛ.

"Меня зовут Ульяна Супрун. Я – бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их только 3500 на 37-милионное населения. Пожалуйста, помогите нам",– написала Супрун.

После этого в комментарии к твиту Маска пришел украинский врач Вадим Аристов. Он призвал Маска помочь Украине, но обращаться непосредственно к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским", – заявил Аристов.

И только после этого к дискуссии в твиттере решило приобщиться украинское официальное ведомство. Но это было не Министерство здравоохранения, а посольство Украины в США.

"Украина является второй по величине страной Европы с населением почти в 40 миллионов. Пандемическая ситуация в Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны ИВЛ. Мы готовы к сотрудничеству!" – твитнули с официальной страницы посольства.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 22:00 1 апреля, было зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных случая коронавирус.

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