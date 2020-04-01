В Киевской области на самоизоляции находятся почти 1,2 тысячи эвакуированных из-за границы

Невыполнение обязательств влечет за собой ответственность, а контроль за соблюдением режима самоизоляции возлагается на правоохранительные органы.

В Киевской области на самоизоляции находится почти 1 тыс. 182 эвакуированных из-за границы украинцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

Отвечая на вопрос о количестве эвакуированных из-за границы украинцев, которые вернулись в Киевскую область, Володин отметил: «всего в Киевскую область заехали 1 тыс. 182 жителя области, все они дали соответствующую подписку, свое согласие на самоизоляцию».

«В связи с этим это возлагает на них конкретные обязательства, которые они должны соблюдать», - отметил и.о. председателя Киевской ОГА.

По его словам, невыполнение этих обязательств влечет за собой ответственность, а контроль за соблюдением режима самоизоляции возлагается на правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства иностранных дел в Украине в связи с пандемией коронавируса вернулись более 144 тыс. граждан.

В Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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