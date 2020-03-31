Медиков, которые будут лечить больных коронавирусом на Львовщине, обеспечили костюмами биозащиты менее чем на 1% - StateWatch

В больнице на конец марта насчитывалось только 300 костюмов биозащиты при потребности в 50 тыс.

На конец марта во Львовской областной инфекционной клинической больнице, куда будут направлять больных коронавирусом, насчитывалось лишь 300 костюмов биозащиты при потребности в 50 тыс., что составляет 0,6% от необходимого количества.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.

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В больнице также критически низкое количество всех других средств индивидуальной защиты от COVID-19.

Полностью отсутствуют медицинские фартуки, хотя их необходимое количество составляет 100 тыс. штук.

Не хватает также бахил, нитриловых перчаток, защитных щитков и прочего.

Кроме того, в больнице острый дефицит следующих средств индивидуальной защиты:

Респираторы – 2 000 штук при потребности 100 тыс. штук (2 %);

Изоляционные халаты – 3 000 штук при потребности 150 тыс. штук (2%);

Хирургические маски – 5 000 при потребности 200 тыс. (2,5%).

Стоит отметить, что в медицинском учреждении достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Во Львовской областной клинической больнице есть 10 аппаратов при потребности в 4 аппарата.