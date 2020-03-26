В Черновицкой области зафиксировали пять новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое детей
20:03, 26 марта 2020Страна
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Среди инфицированных COVID-19 - трое взрослых и двое детей.
Выявлено пять новых случаев заболевания / фото УНИАН
В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения коронавируса у еще пяти человек.
Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня были проведены анализы 20-ти образцов пациентов с подозрениями на коронавирус.
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«И по только что полученным результатам, были выявлены пять новых случаев заболевания», - отметил председатель ОГА.
По словам Осачука, среди инфицированных COVID-19 - две женщины и трое мужчин. Среди них есть двое детей: 2 и 11 лет. Возраст взрослых - до 40 лет.
На сегодняшний день в Черновицкой области общее число инфицированных коронавирусом составляет 47 человек.
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