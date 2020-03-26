цей матеріал доступний українською

В Черновицкой области зафиксировали пять новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое детей

20:03, 26 марта 2020
Страна
492 0
Выявлено пять новых случаев заболевания / фото УНИАН

Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня были проведены анализы 20-ти образцов пациентов с подозрениями на коронавирус.

Читайте такжеНа Закарпатье подтвержден первый случай коронавируса - ОГА

«И по только что полученным результатам, были выявлены пять новых случаев заболевания», - отметил председатель ОГА.

По словам Осачука, среди инфицированных COVID-19 - две женщины и трое мужчин. Среди них есть двое детей: 2 и 11 лет. Возраст взрослых - до 40 лет.

На сегодняшний день в Черновицкой области общее число инфицированных коронавирусом составляет 47 человек.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter