В Черновицкой области зафиксировали пять новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое детей

Среди инфицированных COVID-19 - трое взрослых и двое детей.

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения коронавируса у еще пяти человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня были проведены анализы 20-ти образцов пациентов с подозрениями на коронавирус.

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«И по только что полученным результатам, были выявлены пять новых случаев заболевания», - отметил председатель ОГА.

По словам Осачука, среди инфицированных COVID-19 - две женщины и трое мужчин. Среди них есть двое детей: 2 и 11 лет. Возраст взрослых - до 40 лет.

На сегодняшний день в Черновицкой области общее число инфицированных коронавирусом составляет 47 человек.