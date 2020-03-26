Новые данные: в Минздраве объяснили, сколько коронавирус может жить на поверхности

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины подчеркивают важность дезинфекции контактных поверхностей - ручки дверей, перила, предметы общего пользования и т. п.е.

Коронавирус может существовать на определенных видах поверхностей от нескольких часов до 5 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

«Коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности - ручки дверей, перила, предметы общего пользования и т.д.», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 26 марта (онлайн)

Согласно инфографике, которую опубликовал ЦОЗ в Facebook, коронавирус может существовать на меди (4 часов), алюминии (2-8 часов), картоне (1 день), нержавеющей стали (2-3 дня), пластике (2-3 дня), древесине (4 дня), бумаге и стекле (до 5 дней), керамике (5 дней) и металле (5 дней).

«Каждый день очищайте и дезинфицируйте поверхности, которых часто касаются: дверные ручки, прикроватные тумбочки, каркасы кровати и другая мебель для спальни. Используйте для этого обычные бытовые дезинфицирующие средства с 1% хлора. По крайней мере один раз в день дезинфицируют 1% раствором хлора ванну и унитаз», - подчеркивают в ЦОЗ.

Также отмечается, что одежду и белье можно стирать с порошком в стиральной машине при температуре 90° C и тщательно высушивать.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.