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В Виннице коронавирус обнаружили у 5-летнего ребенка - СМИ

15:19, 26 марта 2020
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Ребенка госпитализировали в инфекционную больницу / фото УНИАН

26 марта в 14:00 стало известно об обнаружении COVID-19 у 5-летнего ребенка, сообщает Вінниця.info.

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Мальчик – родственник медсестры, у которой вчера подтвердили болезнь. Мальчика госпитализировали в детскую инфекционную больницу.

По состоянию на 14:00 26 марта на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.

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