На Буковине больше всего больных COVID-19 в селах, куда вернулись заробитчане (видео)

В селе Колинковцы Черновицкой области, в частности, 12 инфицированных коронавирусом.

Лидером по количеству больных в Украине на COVID-19 остается Буковина – там коронавирус подтвержден у 38 пациентов. Одна женщина скончалась, один мужчина выздоровел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сегодня в Черновицкой области подтвердили сразу 13 новых случаев заболевания COVID-19, шесть из которых – дети.

Больше всего инфицированных выявлено в селах, ведь туда массово вернулись заробитчане из Европы. Лидирует по количеству больных в Черновицкой области село Колинковцы Хотинского района – там установлено 12 лиц больных COVID-19.

Сейчас Колинковцы закрыты на карантин. На выездах из села установлены блокпосты, впускают туда и выпускают только по крайней необходимости.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97. Один человек уже выздоровел и выписан из больницы. Также зафиксированы три летальных случая.