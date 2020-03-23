Еще одну область Украины атаковал коронавирус: появились подробности

Пациент находится в удовлетворительном состоянии.

В Черкасской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-2019.

Об этом вчера сообщили в Минздраве, а сегодня, 23 марта, в Facebook сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

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"Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием", – говорится в его сообщении.

Чиновник добавил, что семья зараженного также находится под наблюдением медиков.

Как сообщал Минздрав, по состоянию на 10:00 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Черкасская - 1 (первый случай подтвержден 22 марта).

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