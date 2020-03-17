Из семи зарегистрированных случаев коронавируса четыре человека заразились в Украине – Минздрав

На сегодня в Украине 7 зарегистрированных случаев коронавируса, 4 человек заразились в Украине.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что министерство меняет алгоритмы диагностики и выявления больных COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания парламента.

Ляшко отметил, что на сегодня в Украине 7 зарегистрированных случаев коронавируса, 4 человека заразились в Украине.

"Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как Министерство здравоохранения, меняем алгоритмы диагностики и выявления случаев больных коронавирусной инфекцией", - сказал он.