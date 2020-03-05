Коронавирус в Украине: школы и детсады Черновицкой области закрыли на карантин

Также в регионе рекомендовано отменить все массовые мероприятия.

В Черновицкой области с пятницы, 6 марта, до 22 марта включительно во всех учебных учреждениях региона объявлен карантин в связи с подтверждением случае коронавирус.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: последние новости по состоянию на 5 марта (онлайн)Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Согласно информации пресс-службы, по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в школах и высших учебных учреждениях Черновицкой области.

В то же время органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений

Также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевание была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавирус COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на утро 5 марта в мире было зарегистрировано 95 тысяч 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тысяч 285 летальных.

На территории Европейского региона ВОЗ зарегистрировано 4 тысяч 250 случаев заболевания COVID-19 и 113 летальных.

В Украине зарегистрирован один случай инфицирования новым коронавирусом – у мужчины, который вернулся из Италии в Черновцы.