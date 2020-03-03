Украинские пограничники, которые контактировали с зараженным коронавирусом, находятся под наблюдением

Никаких симптомов заболевания у пограничников пока не зафиксировано.

На фоне обнаружения коронавируса у вернувшегося из Италии жителя Черновцов пограничников, которые с ним контактировали, отправили под наблюдение медиков.

Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы ГНСУ Сергея Бровко передает местный портал АСС.

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«Совместно с представителями Минздрава мы отслеживаем состояние здоровья изменения пограничников, которые осуществляли пограничные процедуры в тот день, когда больной коронавирусом пересекал границу. Медики отслеживают их температуру тела и тому подобное. Пока никаких признаков какой-либо болезни у них не зафиксировали», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Украине официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Речь идет о жителе Черновцов, который вернулся из Италии.

Напомним, по последним данным, число инфицированных Covid-19 во всем мире превысило 90 тысяч человек.

В Европе эпицентром распространения коронавируса стала Италия, где зафиксировано уже более 2 тысяч случаев заболевания и 52 смерти.