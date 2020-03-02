Ни одно из около 20 подозрений коронавируса в Украине не подтвердилось - Минздрав

Все тест-системы для диагностики коронавируса сохраняются в Киеве.

Ни одно из почти двух десятков подозрений коронавируса в различных регионах Украины не подтвердилось, заявляет министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Об этом она сказала в эфире "Громадського радио".

По ее словам, время от времени в разных регионах по всей Украине людей госпитализируют с подозрением коронавируса. Однако, сейчас из около 20 человек ни у одного лабораторно не подтвердили Covid-19.

Также она отметила, что все тест-системы для диагностики коронавируса, что есть в Украине, сохраняются только в Киеве. Министр говорит, что распределение систем по регионам - это вопрос целесообразности и необходимости. Пока достаточно того, что анализы после тестов на грипп отправляют в центральную лабораторию. Поэтому ни в одном другом регионе этих систем нет.

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Скалецкая рассказала, что людям, которые выезжают из оккупированных территорий, на контрольных пунктах измеряют температуру так же, как и на других пунктах пересечения госграницы.

Как сообщал УНИАН, Украина может провести дополнительную эвакуацию своих граждан из китайского Уханя, вероятно это произойдет при помощи других стран.