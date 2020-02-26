Стало известно, сколько лечебных учреждений в Украине готовы присоединиться ко второму этапу медреформы

По данным НСЗУ, о готовности присоединиться ко второму этапу медицинской реформы также заявили более 50 частных медицинских учреждений.

Ко второму этапу медицинской реформы согласились присоединиться 1,5 тысячи медицинских лечебных учреждений, что составляет 90% от их общего количества в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила и.о. председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) Оксана Мовчан.

«С начала приема заявлений около двух недель назад в Национальную службу здоровья подали свои предложения более 1,5 тысячи специализированных медучреждений системы здравоохранения. Это более 8500 заявлений на 26 пакетов медицинских услуг, то есть на пакеты, покрывающие все виды медицинской помощи. 1,5 тысячи заведений - это более 90% всех больниц, которые зарегистрированы в электронной системе здравоохранения», - сказала Мовчан.

Она добавила, что среди заведений есть такие, которые подаются почти на все пакеты медицинских услуг, а есть такие, которые подаются на отдельные пакеты. Также Мовчан объяснила, что большое количество пакетов подается не только в крупных городах, но и в райцентрах.

Кроме того, по ее словам, к контрактации с НСЗУ присоединились более 50 частных медицинских учреждений.

Читайте такжеДоктор Комаровский опубликовал видео из Новых Санжар

«Это свидетельствует о том, что коммерческий медицинский центр опровергает мифы, что тарифы на лечение в стационаре экономически невыгодны», - отметила Мовчан.

В свою очередь, директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко опровергла сообщения о том, что следствием второго этапа реформы будет закрытие больниц. Она подчеркнула, что речь идет не о закрытии лечебных учреждений, а об оптимизации их услуг.

«Очень распространенным является миф о закрытии больниц и увольнении работников. На этом спекулируют политики. Для того, чтобы понять, какие больницы, предоставляющие услуги, как выстраиваются маршруты пациентов, у местного совета есть так называемый госпитальный совет, который принимает решения о госпитализации пациентов с определенными заболеваниями в определенные больницы. Больницы сейчас подаются к нам на контракт по 26 пакетам медицинских услуг, не больше. Количество этих пакетов зависит от мощности этих больниц, наличия персонала и оборудования», - сказала Бойко.

Также она отметила, что есть больницы, где в хирургическом отделении за год было сделано всего 9 операций. Бойко подчеркнула, что в таком случае даже оперироваться в этой больнице опасно, поскольку хирург должен практиковать ежедневно. И поэтому местные власти должны перепрофилировать хирургическое отделение, поскольку хирургия не загружена, и врачи теряют квалификацию.

Также Бойко пояснила, что те медучреждения, которые не имеют соответствующего оборудования для определенного пакета медицинских услуг, могут его приобрести, и после этого обратиться в НСЗУ относительно контрактации именно такой услуги.

Кроме того, она добавила, что контрактация лечебных учреждений предоставит намного больше финансовой свободы главным врачам, в том числе и относительно начисления заработной платы для медперсонала: «Когда больница станет коммунальным некоммерческим предприятием, она получит больше возможностей распоряжаться средствами, которые ей поступают. Для таких больниц будет отменена тарифная сетка зарплат, и главный врач сможет устанавливать зарплату для работников либо через финансовый план больницы, согласованный с местными властями, либо же через коллективный договор между главным врачом и сотрудниками больницы».

«Мы очень просим врачей не подходить формально к заключению этого договора, поскольку зарплата, надбавки, премии будут учитываться в этом документе, и если договоры, которые предложит руководство, не будут устраивать, то очень прошу вести переговоры, чтобы лучшие врачи и медсестры получали более достойную зарплату. Потому что система построена так, что средства следуют за пациентом, а пациент выбирает врача», - пояснила Бойко.

Как известно, второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья. В частности, по этой схеме НСЗУ будет финансировать стационарное лечение таких тяжелых заболеваний, как инфаркт и инсульт в тех лечебных учреждениях, которые заключат контракт со Службой на этот вид медицинской помощи.