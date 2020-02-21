В МВД и Минздраве говорят, что Скалецкая не покидала "Новые Санжары" (видео)

Скалецкая будет находиться в медцентре все 14 дней обсервации, заверили в Минздраве.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявили, что руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая остается на территории медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы.

Об этом они заявили в комментарии УНИАН.

«Госпожа Зоряна находится на территории санатория», - заявил Геращенко. Эту информацию также подтвердил Коваль и заметил, что Скалецкая будет находиться там все 14 дней обсервации.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 21 февраля, начальник медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области Александр Блинов заявил, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля вечером пообещала провести 14-дневный карантин вместе с эвакуированными из Китая украинцами, покинула территорию медцентра.

«Госпожа министр сейчас выехала», - сказал Блинов и добавил, что Скалецкая запланировала вернуться в зону карантина, но когда - «надо у нее спросить».

Как известно, для Скалецкой должны были обустроить место в отдельном здании, однако, кроме нее, в «Новых Санжарах» работают еще трое представителей Минздрава.

По словам Блинова, несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория, когда захочет, потому что пока она не общалась с эвакуированными.