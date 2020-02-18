Аваков показал спецкостюмы для сотрудников, которые будут наблюдать за вывезенными из Уханя украинцами (видео)

На борту самолёта, который отправится в Ухань, будет 16 человек экипажа.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл все подробности плана эвакуации украинцев из китайского города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.

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Видео презентации Авакова в эфире программы “Свобода слова” опубликовала пресс-служба МВД Украины.

Министр рассказал, что на борту самолёта, который отправится в Ухань, будет 16 человек экипажа, а также полицейские, врачи, военнослужащие и сотрудник консульской службы. После полета все они будут отбывать карантин вместе с эвакуированными гражданами.

Перед вылетом из Китая граждане еще раз пройдут медицинский контроль. В Украине самолет встретят специальные силы ГСЧС. Людей отвезут на лагерь для обсервации специальной автоколонной.

Граждан в карантине обеспечат всем необходимым. Все сотрудники, которые будут контактировать с ними, получат костюмы бактериологической защиты. Аваков показал, как они будут выглядеть, пригласив в студию двух сотрудников ГСЧС.

"Все наши сотрудники будут обеспечены таким комплектом спецодежды. Он полностью защитит от процедур, которые будут проводиться. Так будут одеты все, начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего объекта, где будут находиться эвакуированные граждане", - сказал министр.

По его словам, планируется эвакуация до 50 украинцев и 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь эвакуировать их граждан. Это в частности Норвегия, Израиль, Беларусь, Испания, Черногория, Аргентина, Доминиканская Республика, Эквадор, Коста-Рика, Панама и другие страны.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля. Граждан поместят в обсервацию минимум на 14 дней. Точное место размещения эвакуированных не сообщается. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что самолет из Уханя прилетит "в один из аэропортов страны".