Аваков показал спецкостюмы для сотрудников, которые будут наблюдать за вывезенными из Уханя украинцами (видео)
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл все подробности плана эвакуации украинцев из китайского города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.
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Видео презентации Авакова в эфире программы “Свобода слова” опубликовала пресс-служба МВД Украины.
Министр рассказал, что на борту самолёта, который отправится в Ухань, будет 16 человек экипажа, а также полицейские, врачи, военнослужащие и сотрудник консульской службы. После полета все они будут отбывать карантин вместе с эвакуированными гражданами.
Перед вылетом из Китая граждане еще раз пройдут медицинский контроль. В Украине самолет встретят специальные силы ГСЧС. Людей отвезут на лагерь для обсервации специальной автоколонной.
Граждан в карантине обеспечат всем необходимым. Все сотрудники, которые будут контактировать с ними, получат костюмы бактериологической защиты. Аваков показал, как они будут выглядеть, пригласив в студию двух сотрудников ГСЧС.
"Все наши сотрудники будут обеспечены таким комплектом спецодежды. Он полностью защитит от процедур, которые будут проводиться. Так будут одеты все, начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего объекта, где будут находиться эвакуированные граждане", - сказал министр.
По его словам, планируется эвакуация до 50 украинцев и 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь эвакуировать их граждан. Это в частности Норвегия, Израиль, Беларусь, Испания, Черногория, Аргентина, Доминиканская Республика, Эквадор, Коста-Рика, Панама и другие страны.
Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля. Граждан поместят в обсервацию минимум на 14 дней. Точное место размещения эвакуированных не сообщается. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что самолет из Уханя прилетит "в один из аэропортов страны".