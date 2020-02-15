В школах Житомира с 17 февраля возобновят занятия, приостановленные из-за гриппа и ОРВИ

Уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ снижается.

В школах Житомира с 17 февраля возобновят занятия, приостановленные из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета, соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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«В связи с нормализацией эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппа, уменьшением уровня заболеваемости населения территориальной громады противоэпидемическая комиссия приняла решение о возобновлении образовательного процесса с понедельника, 17 февраля», - говорится в сообщении.

Там также добавили, что в настоящее время уровень заболеваемости населения Житомирской городской объединенной территориальной громады гриппом и ОРВИ снижается.

Как сообщал УНИАН, 29 января в школах Житомира начался карантин. Он был продлен до 8 февраля, а затем - до 15 февраля.

Введение карантина не касалось высших учебных заведений, которые горсовету не подчинены.