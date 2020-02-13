Почему отекают ноги: причины, симптомы, что делать при отеках

С отеками ног сталкиваются многие, особенно в конце дня.

Отек ног – это не просто косметическая проблема, но и симптом многих возможных заболеваний. Его причину может установить только квалифицированный специалист. Отек возникает, когда в тканях тела задерживается вода.

Если вы под конец дня чувствуете усталость в ногах, возможно, вам пора к врачу.

Отекают ноги: как определить, есть ли у вас отечность ног - простой тест

Вот самый простой тест, который поможет определить, есть ли у вас отек ног: надавите пальцем на голень, подержите 15 секунд и уберите палец. Если вмятина осталась и держится не меньше минуты, у вас точно отек.

Почему отекают ноги: причины отека ног

Варикозное расширение вен - основная и самая распространенная причина отека ног. Варикоз - расширение поверхностных вен нижних конечностей, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Наиболее опасная причина возникновения отеков — образование тромбов.

- основная и самая распространенная причина отека ног. Варикоз - расширение поверхностных вен нижних конечностей, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Наиболее опасная причина возникновения отеков — образование тромбов. Проблемы с сердцем могут быть еще одной причиной отечности ног.

могут быть еще одной причиной отечности ног. Заболевания почек и надпочечников также среди причин, по которым отекают ноги. При этом при таких болезнях отечность появляется и на лице, и на руках.

также среди причин, по которым отекают ноги. При этом при таких болезнях отечность появляется и на лице, и на руках. Сбои в работе щитовидной железы , например, нарушение работы женских половых органов и надпочечников, также становятся причиной отека ног.

, например, нарушение работы женских половых органов и надпочечников, также становятся причиной отека ног. Заболевания печени

Диабет

Лишний вес . Стоит ли говорить, что у людей с лишним весом постоянная нагрузка на ноги, что приводит к появлению отеков.

. Стоит ли говорить, что у людей с лишним весом постоянная нагрузка на ноги, что приводит к появлению отеков. Беременность - в этот период отечность ног возникает из-за повышенной нагрузки на ноги, а также из-за гормональной перестройки. У некоторых женщин ноги отекают на фоне приема противозачаточных препаратов.

Отдельно выделим вредны привычки, вызывающие отеки ног

1. Подолгу сидеть в одном положении, особенно закинув ногу на ногу

2. Неправильная обувь - узкая, с высокими каблуками или плоской подошвой

3. Заниматься силовыми упражнениями с чрезмерной нагрузкой на ноги

4. Потреблять слишком много соли - она задерживает в организме воду

Виды отеков ног

Застойные отеки чаще всего образуются при увеличении проницаемости сосудов, возникновении избыточного давления в капиллярах, например, при варикозном расширении вен. Гидермические отеки возникают из-за накопления лишней жидкости в связи с заболеваниями почек. Нейропатические характерны для людей, страдающих сахарным диабетом или алкоголизмом. Кахексические отеки возникают, в частности, при скудном белковом питании, при анемии. Бывают и отеки аллергического характера, они быстро исчезают при устранении аллергена. Механические отеки образуются в результате травм

Что делать, если отекают ноги

Пациенту, у которого есть отеки ноги, требуется обследование. Сначала идите к семейному врачу, который направит на анализы и к профильному специалисту - флебологу, кардиологу, нефрологу или урологу. Также вам могут сделать УЗИ почек и вен, эхокардиографию. Среди анализов, на которые вас могут направить, - общий и биохимический анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, определение уровня гормонов.

В любом случае только врач ставит диагноз и определяет схему лечения. Важно! Лечить необходимо не просто отек, но вызывающею его болезнь.

Отекают ноги: как бороться - простые способы

Как можно чаще гуляйте пешком, откажитесь от лифта. Это улучшит кровообращение

Можно делать массаж ног

Не допускайте обезвоживания

Чаще вставайте, если у вас сидячая работа. Пройдитесь хотя бы 2 минуты

Испробуйте чудодейственную силу контрастного душа

Ограничьте употребление соли и алкоголя

Делайте ванночки для ног с морской солью

Откажитесь от употребления в течение дня большого количества жидкости

Помните самое главное: не стоит заниматься самолечением. При появлении отеков обратитесь к врачу!