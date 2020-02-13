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Почему отекают ноги: причины, симптомы, что делать при отеках

09:24, 13 февраля 2020
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Какие причины отека ног / фото pixabay.com

Отек ног – это не просто косметическая проблема, но и симптом многих возможных заболеваний. Его причину может установить только квалифицированный специалист. Отек возникает, когда в тканях тела задерживается вода.

Если вы под конец дня чувствуете усталость в ногах, возможно, вам пора к врачу.

Отекают ноги: как определить, есть ли у вас отечность ног - простой тест

Вот самый простой тест, который поможет определить, есть ли у вас отек ног: надавите пальцем на голень, подержите 15 секунд и уберите палец. Если вмятина осталась и держится не меньше минуты, у вас точно отек.

Почему отекают ноги: причины отека ног

  • Варикозное расширение вен - основная и самая распространенная причина отека ног. Варикоз - расширение поверхностных вен нижних конечностей, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Наиболее опасная причина возникновения отеков — образование тромбов.
  • Проблемы с сердцем могут быть еще одной причиной отечности ног.
  • Заболевания почек и надпочечников также среди причин, по которым отекают ноги. При этом при таких болезнях отечность появляется и на лице, и на руках.
  • Сбои в работе щитовидной железы, например, нарушение работы женских половых органов и надпочечников, также становятся причиной отека ног.
  • Заболевания печени
  • Диабет
  • Лишний вес. Стоит ли говорить, что у людей с лишним весом постоянная нагрузка на ноги, что приводит к появлению отеков.
  • Беременность - в этот период отечность ног возникает из-за повышенной нагрузки на ноги, а также из-за гормональной перестройки. У некоторых женщин ноги отекают на фоне приема противозачаточных препаратов.

Отдельно выделим вредны привычки, вызывающие отеки ног

1. Подолгу сидеть в одном положении, особенно закинув ногу на ногу

2. Неправильная обувь - узкая, с высокими каблуками или плоской подошвой

3. Заниматься силовыми упражнениями с чрезмерной нагрузкой на ноги

4. Потреблять слишком много соли - она задерживает в организме воду

Отекают ноги, фото, как выглядят отекшие ноги / medsklad

Виды отеков ног

  1. Застойные отеки чаще всего образуются при увеличении проницаемости сосудов, возникновении избыточного давления в капиллярах, например, при варикозном расширении вен.
  2. Гидермические отеки возникают из-за  накопления лишней жидкости в связи с заболеваниями почек.
  3. Нейропатические характерны для людей, страдающих сахарным диабетом или алкоголизмом.
  4. Кахексические отеки возникают, в частности, при скудном белковом питании, при анемии.
  5. Бывают и отеки аллергического характера, они быстро исчезают при устранении аллергена.
  6. Механические отеки образуются в результате травм

Что делать, если отекают ноги

Пациенту, у которого есть отеки ноги, требуется обследование. Сначала идите к семейному врачу, который направит на анализы и к профильному специалисту - флебологу, кардиологу, нефрологу или урологу. Также вам могут сделать УЗИ почек и вен, эхокардиографию. Среди анализов, на которые вас могут направить, - общий и биохимический анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, определение уровня гормонов.

В любом случае только врач ставит диагноз и определяет схему лечения. Важно! Лечить необходимо не просто отек, но вызывающею его болезнь.

Отекают ноги: как бороться - простые способы

  • Как можно чаще гуляйте пешком, откажитесь от лифта. Это улучшит кровообращение
  • Можно делать массаж ног
  • Не допускайте обезвоживания
  • Чаще вставайте, если у вас сидячая работа. Пройдитесь хотя бы 2 минуты
  • Испробуйте чудодейственную силу контрастного душа
  • Ограничьте употребление соли и алкоголя
  • Делайте ванночки для ног с морской солью
  • Откажитесь от употребления в течение дня большого количества жидкости

Помните самое главное: не стоит заниматься самолечением. При появлении отеков обратитесь к врачу!

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