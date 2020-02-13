Почему отекают ноги: причины, симптомы, что делать при отеках
Отек ног – это не просто косметическая проблема, но и симптом многих возможных заболеваний. Его причину может установить только квалифицированный специалист. Отек возникает, когда в тканях тела задерживается вода.
Если вы под конец дня чувствуете усталость в ногах, возможно, вам пора к врачу.
Отекают ноги: как определить, есть ли у вас отечность ног - простой тест
Вот самый простой тест, который поможет определить, есть ли у вас отек ног: надавите пальцем на голень, подержите 15 секунд и уберите палец. Если вмятина осталась и держится не меньше минуты, у вас точно отек.
Почему отекают ноги: причины отека ног
- Варикозное расширение вен - основная и самая распространенная причина отека ног. Варикоз - расширение поверхностных вен нижних конечностей, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Наиболее опасная причина возникновения отеков — образование тромбов.
- Проблемы с сердцем могут быть еще одной причиной отечности ног.
- Заболевания почек и надпочечников также среди причин, по которым отекают ноги. При этом при таких болезнях отечность появляется и на лице, и на руках.
- Сбои в работе щитовидной железы, например, нарушение работы женских половых органов и надпочечников, также становятся причиной отека ног.
- Заболевания печени
- Диабет
- Лишний вес. Стоит ли говорить, что у людей с лишним весом постоянная нагрузка на ноги, что приводит к появлению отеков.
- Беременность - в этот период отечность ног возникает из-за повышенной нагрузки на ноги, а также из-за гормональной перестройки. У некоторых женщин ноги отекают на фоне приема противозачаточных препаратов.
Отдельно выделим вредны привычки, вызывающие отеки ног
1. Подолгу сидеть в одном положении, особенно закинув ногу на ногу
2. Неправильная обувь - узкая, с высокими каблуками или плоской подошвой
3. Заниматься силовыми упражнениями с чрезмерной нагрузкой на ноги
4. Потреблять слишком много соли - она задерживает в организме воду
Виды отеков ног
- Застойные отеки чаще всего образуются при увеличении проницаемости сосудов, возникновении избыточного давления в капиллярах, например, при варикозном расширении вен.
- Гидермические отеки возникают из-за накопления лишней жидкости в связи с заболеваниями почек.
- Нейропатические характерны для людей, страдающих сахарным диабетом или алкоголизмом.
- Кахексические отеки возникают, в частности, при скудном белковом питании, при анемии.
- Бывают и отеки аллергического характера, они быстро исчезают при устранении аллергена.
- Механические отеки образуются в результате травм
Что делать, если отекают ноги
Пациенту, у которого есть отеки ноги, требуется обследование. Сначала идите к семейному врачу, который направит на анализы и к профильному специалисту - флебологу, кардиологу, нефрологу или урологу. Также вам могут сделать УЗИ почек и вен, эхокардиографию. Среди анализов, на которые вас могут направить, - общий и биохимический анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, определение уровня гормонов.
В любом случае только врач ставит диагноз и определяет схему лечения. Важно! Лечить необходимо не просто отек, но вызывающею его болезнь.
Отекают ноги: как бороться - простые способы
- Как можно чаще гуляйте пешком, откажитесь от лифта. Это улучшит кровообращение
- Можно делать массаж ног
- Не допускайте обезвоживания
- Чаще вставайте, если у вас сидячая работа. Пройдитесь хотя бы 2 минуты
- Испробуйте чудодейственную силу контрастного душа
- Ограничьте употребление соли и алкоголя
- Делайте ванночки для ног с морской солью
- Откажитесь от употребления в течение дня большого количества жидкости
Помните самое главное: не стоит заниматься самолечением. При появлении отеков обратитесь к врачу!