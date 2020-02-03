Журналисты спросили доктора Комаровского о "туре" в Россию

Пользователи сети негативно отнеслись к анонсу мероприятий в РФ при якобы участии Комаровского.

Новость о том, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский якобы едет с семинарами в ряд российских городов, возмутила многих пользователей сети.

Читайте такжеДоктор Комаровский разрушил мифы о смертельном коронавирусе (видео)

Журналисты сайта "Комментарии. Харьков" поинтересовались у доктора, почему он решил выступать в РФ и как воспринимает негативную реакцию на будущий "тур" со стороны своих сограждан и земляков.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", - таким был официальный ответ Комаровского.

Ранее сообщалось, что известный украинский педиатр, доктор Евгений Комаровский, согласно появившейся в сети информации, едет с семинарами в Россию. Информация о предстоящих "гастролях" врача появилась на информационных сайтах по продаже билетов Уфы, Якутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска.

Также ряд СМИ распространили видео с Комаровским, в котором он анонсирует семинары в российских городах. Но сам ролик обрезан и доктор не озвучил года событий.

На официальной странице педиатра в Facebook нет никакой информации о предстоящем "туре" в РФ.