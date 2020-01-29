Украинские туристы из Китая попадут под карантин: врач объяснила, для чего это нужно

По ее словам, врачебный контроль и надзор за украинцами, которые вернутся из Китая, поможет исключить какие-либо риски.

Украинские туристы, которых эвакуируют из популярного курорта Хайнань в связи с распространением коронавируса 2019 nCoV в Китае, должны будут пройти карантин.

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"Конечно, группа людей, которая сейчас вернется в Украину, возьмется под карантин. Также возьмут под строгий надзор лиц, которые были рядом, в контакте, в течение перелета или переезда", – сообщила врач-инфекционист Евгения Менжулина, передает «Обозреватель».

По ее словам, врачебный контроль и надзор за украинцами, которые вернутся из Китая, поможет исключить какие-либо риски.

"Если они окажутся носителями инфекционного процесса, то уже сейчас можно будет начать активное обследование и при необходимости какие-то лечебные мероприятия", – отметила медик.

Менжулина добавила, что гипотетически риск заражения нельзя исключать, однако нет никаких поводов для паники.