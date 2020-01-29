В Украине мошенники в сети продают "лекарства" от китайского вируса-убийцы (видео)

В объявлениях злоумышленники предлагают "спасение" от смертельной опасности.

В связи со вспышкой смертоносного коронавируса из Китая в сети несколько дней назад появились мошеннические объявления, где предлагают украинцам вакцины против него. Одна доза лекарства стоит около сотни долларов США.

Однако медики подчеркнули, что объявление о продаже лекарств от коронавируса является фейком, поскольку вакцины именно от коронавируса 2019 nCoV на сегодня не существует. Кто решил заработать на смертельной угрозе, говорится в сюжете ТСН.

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В объявлениях злоумышленников, размещенных в сети, предлагают "спасение" от смертельной опасности. В описании к лекарствам против коронавируса из Китая говорилось, что их произведено в Израиле. Цена за вакцину была указана - две с половиной тысячи гривень.

Сейчас такие объявления уже удалены, однако украинцам предлагают иммунитет от коронавируса. Продавцы убеждают, что их "препараты" очень действенны и после процедур можно якобы ехать даже в Китай и не бояться инфицирования. Правда, одна процедура не поможет, надо минимум две по 350 гривень.

На другом сайте, где предлагают за тысячу гривень препарат для профилактики коронавируса, объясняют, что это биоактивная добавка, которая стимулирует иммунитет к вирусам в целом, в том числе и коронавирусу. Вместе с тем, медики отмечают, что против коронавируса на сегодня вакцины нет. Поэтому полиция советует в случае попадания на крючок аферистов обращаться к ним.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

Случаи выявления коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.