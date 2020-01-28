Украина не прекращала товарное сообщение с Китаем – Минздрав

И.о. генерального директора госучреждения «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин отметил, что распространенный в КНР «короновирус неустойчивый во внешней среде».

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Украина не прекращала какое-либо товарное сообщение с Китаем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора госучреждения «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сказал на брифинге, отвечая на вопрос о безопасности получения товаров по почте из КНР в связи с распространением в этой стране нового коронавируса.

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Кузин отметил, что «короновирус неустойчивый во внешней среде».

По его словам, даже если вирус будет находиться в очень комфортных условиях, то будет живым не более 2-3 дней максимум.

«А любая пересылка товаров или изделий длится дольше», - сказал Кузин.

Он отметил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, не прекращается какое-либо товарное сообщение с Китаем.

Также Кузин сообщил, что во всем мире действует запрет на перевозку живых животных из Китая.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу паники среди украинцев по поводу безопасности ввоза в Украину фруктов, в частности, бананов, генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский отметил, что в настоящее время ВОЗ рекомендует не употреблять сырое мясо и морепродукты. По словам Скипальского, пока нет никаких запретов на фрукты.

«В наших рекомендациях нет. Возможно, будут обновляться рекомендации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев выявления коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи выявления коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

По информации Минздрава, ранее в Украине было три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, все они не подтвердились.

27 января «Укрпочта» сообщила, что ВОЗ пока не рекомендовала ввести запрет в международной торговле и перемещении товаров через границы в связи со вспышками коронавируса в Китае. В «Укрпочте» отметили, что новый коронавирус не может распространяться через товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях.