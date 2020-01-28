Из-за гриппа и ветрянки в Одесской области закрыли школы и детсады

Профилактические мероприятия рассчитаны на пять дней.

В Измаиле Одесской области в связи с профилактикой ОРВИ и ветряной оспы с 28 января закрывается ряд школ и детских садов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Андрей Абрамченко.

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"В связи с ростом случаев заболеваемости ОРВИ и единичными случаями ветряной оспы с 28 января для проведения профилактических мероприятий временно приостановлены занятия в ряде учреждений", - заявил он.

Учеба приостановлена в Измаильском украинском лицее им. Т. Г. Шевченко и в общеобразовательной школе №2, а также в ряде классов школы №1 (классы 2-в и 2-б) и №3 (классы 1 и 4).

Кроме того, на профилактику закрыты детсад «Ручеек» и ряд групп в детсаду «Теремок».

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе больницы переполнены больными ОРВИ и гриппом.