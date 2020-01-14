Роды, биопсия и лечение инсульта: украинцам пообещали полсотни бесплатных медуслуг в 2020 году

Финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн.

В этом году 50 медицинских и диагностических процедур в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Народный депутат рассказал о планах на 2020 год в сфере здравоохранения.

Читайте такжеВ Украине заработал онлайн-сервис по выбор врача (видео)

"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия – перед нами это называли "деньги идут за пациентом", – отметил Михаил Радуцкий.

Он продолжил, что с 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными. Михаил Радуцкий добавил, что полный перечень этих бесплатных услуг можно посмотреть на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). В то же время, речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с НСЗУ.

Михаил Радуцкий добавил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн.

"Эти лекарства,.. государство оплачивает их стоимость, и человек по электронному рецепту безвозмездно их получает", – отметил Радуцкий.

Нардеп добавил, что подробнее с программой и перечнем лекарств можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Ранее в Украине запустили новый онлайн-сервис для поиска "доступных лекарств".