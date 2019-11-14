У учительницы львовской школы диагностировали открытую форму туберкулеза

Больная проходила медосмотр и флюорографию в августе этого года и была допущена к работе.

Медики диагностировали у 25-летней учительницы начальных классов львовской ОСШ №78 открытую форму туберкулеза.

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Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на заведующую отделением особо опасных инфекций городского отдела Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Анна Павлив.

По ее словам, в августе девушка проходила медосмотр, во время которого никаких проблем со здоровьем у нее не обнаружили. Заподозрила болезнь семейная врач, к которой учительница обратилась с жалобами на здоровье. Впоследствии в фтизиатрическом диспансере после тщательного обследования подтвердили: у учительницы открытая форма туберкулеза.

«Учительница заболела 24 октября. В этот же день она обратилась к семейному врачу с жалобами на плохое самочувствие, повышенную температуру тела. Ей сделали рентген и заподозрили туберкулез. 25 октября учительницу тщательно обследовали в фтизиатрическом диспансере, где и подтвердили открытую форму туберкулеза. Ее сразу направили в лечебное учреждение», – рассказала Анна Павлив.

О болезни учительницы сообщили директору школы. В помещении школы несколько раз провели дезинфекцию, всех детей обследовали, ни одного больного ребенка нет. В школе также провели родительское собрание с участием медиков.

В школе утверждают, что все учителя раз в год проходят медосмотр. Учительница, которая заболела, последний медосмотр и флюорографию проходила 16 августа 2019 года и была допущена к работе до 2020 года. Она не кашляла, не ходила на больничные.

Директор Центра легочного здоровья, главный эксперт по фтизиатрии департамента здравоохранения ЛОГА Любомир Рак сообщил журналистам, что флюорография могла и не показать заболевания. Существуют скрытые формы, которые не обнаруживаются с помощью рентгена, а при благоприятных условиях болезнь быстро прогрессирует.

Ранее в Украине официально утвердили современные стандарты микробиологической диагностики туберкулеза.