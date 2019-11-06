В Минздраве назвали количество украинцев, сделавших прививку от гриппа с начала эпидсезона

На прошлой неделе летальных случаев в результате гриппа не зафиксировали.

С начала эпидемического сезона прививки от гриппа сделали 90 774 украинцев.

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Об этом сообщили в Минздраве. Отмечается, что в течение отчетной недели вакцинировались 39 395 граждан.

«За прошедшую неделю (28.10–03.11.2019) ОРВИ в Украине заболело 147 499 человек, из них 67,0% дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 385,7 на 100 тыс. населения, что на 19,1 % меньше эпидемического порога по Украине», – говорится в сообщении.

Активность гриппа и ОРВИ находилась на неепидемическом уровне во всех регионах Украины.

На прошлой неделе летальных случаев в результате гриппа не зафиксировали.