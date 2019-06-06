Доктор Комаровский рассказал, что делать родителям при детской грыже (видео)

Врач заявил, что предотвратить возникновение грыжи нельзя, ведь будет она или нет, зависит от генетики.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопрос, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

На своей странице в Instagram педиатр рассказал, при каких проявлениях болезни стоит обращаться к врачу. Он заявил, что предотвратить возникновение грыжи нельзя, ведь будет она или нет, зависит от генетики.

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А предотвратить можно такое явление, как ущемление грыжи. Но для этого нужно ребенка отстранить от занятий определенными видами спорта, которые предусматривают интенсивные физические нагрузки.

"Есть небольшая грыжа, например, белой линии живота, а ваш мальчик с этой небольшой грыжей пошел заниматься тяжелой атлетикой, и она стала большой. Можно предотвратить? Можно - не заниматься тяжелой атлетикой. Но это неправильно. Надо сделать так, чтобы ребенок жил нормальной полноценной жизнью, чтобы он мог заниматься тем, чем ему хочется заниматься. Для этого есть врачи хирурги, которые призваны вам помогать", - пишет Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, что ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками.