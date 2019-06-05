Супрун будет агитировать нардепов за легализацию медицинской марихуаны (видео)

И.о. главы Минздрава напомнила, что всячески поддерживает легализацию медицинского каннабиса.

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун намерена агитировать народных депутатов, чтобы они поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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Об этом она заявила в кулуарах Кабмина, передает "112 Украина". Чиновница напомнила, что всячески поддерживает данное нововведение.

"Я надеюсь, что найдутся голоса, мы поддерживаем этот законопроект и мы всегда об этом пишем и говорим, это от нас, от пациентского сообщества есть большая поддержка, и надеюсь, что наши депутаты будут приходить на голосование в Верховной Раде, я знаю, у них сейчас бурное время, потому что, возможно, будут новые выборы, будет ли Конституционный суд рассматривать это дело, но посмотрим, как будем идти дальше, мы поддерживаем и будем агитировать между депутатами, чтобы они также проголосовали", - заявила Супрун.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Ранее, 30 января, на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Документ набрал необходимое количество голосов.