Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов (видео)
Вопрос: ⠀ А есть ли у слабительных средств какие-нибудь противопоказания? ⠀ Ответ: ⠀ Прежде всего, для того, чтобы использовать эти средства нам нужен диагноз, мы должны понимать причину запора. В конце концов, если речь идет об острой кишечной непроходимости, то слабительные средства могут убить человека. Поэтому, если вдруг мы видим, что нет позывов к дефекации, но у ребенка реально плохое состояние, если есть рвота, если есть метеоризм, если есть повышение температуры, то есть если есть острая какая-то болезнь, то конечно же категорически никаких слабительных, сначала доктор, сначала диагноз. Мы всегда говорим о том, что любое самолечение начинается с врача. А когда вы с врачом проработаете, проговорите, обсудите эту ситуации, то потом в этой ситуации возможно вы будете действовать самостоятельно. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #слабительныесредства #запор
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский, рассказал о том, можно ли использовать слабительное при запорах и кишечной непроходимости у ребенка.
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Как написал педиатр на своей странице в Instagram, прежде, чем принять решение о приеме слабительного, важно понять причину запора, проконсультировавшись с врачом.
"В конце концов, если речь идет об острой кишечной непроходимости, то слабительные средства могут убить человека", - предупредил Комаровский.
Слабительные ни в коем случае нельзя принимать, когда у ребенка нет позывов к дефекации, но у малыша реально плохое состояние - есть рвота, метеоризм, повышается температура.
"В таких случаях самолечением заниматься нельзя, необходимо срочно обратиться к врачу", - подчеркнул врач.
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