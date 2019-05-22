Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов (видео)

Педиатр ответил на вопрос родителей о противопоказаниям к слабительным.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский, рассказал о том, можно ли использовать слабительное при запорах и кишечной непроходимости у ребенка.

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Как написал педиатр на своей странице в Instagram, прежде, чем принять решение о приеме слабительного, важно понять причину запора, проконсультировавшись с врачом.

"В конце концов, если речь идет об острой кишечной непроходимости, то слабительные средства могут убить человека", - предупредил Комаровский.

Слабительные ни в коем случае нельзя принимать, когда у ребенка нет позывов к дефекации, но у малыша реально плохое состояние - есть рвота, метеоризм, повышается температура.

"В таких случаях самолечением заниматься нельзя, необходимо срочно обратиться к врачу", - подчеркнул врач.

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