Эксперты выяснили, что эффективнее: антисептики для рук или мыло

Эксперты решили выяснить, какое именно средство лучше уничтожает бактерии.

Уничтожители бактерий – это об антисептических гелях, спреях и влажных салфетках. Такие средства с наступлением сезона пикников и путешествий вновь актуальны.

Эксперты провели эксперимент, чтобы проверить эффект подобных средств гигиены, пишет "Сегодня Lifestyle".

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С помощью семьи добровольцев специалисты протестировали в парке антибактериальные салфетки, спрей и гель. Как показали смывы, проведенные микробиологом, последнее средство оказалось самым действенным. Но постоянно мыть руки антисептиками не стоит, предупреждают врачи.

"Антисептики, кроме спирта, содержат еще и парабены, зачастую триклозан. Эти вещества проникают через кожу, и попадая в кровоток, оказывают токсическое действие", – говорит терапевт Марина Крапивнер.

Поэтому наиболее эффективными и безопасными помощниками остаются вода с мылом. И не имеет значения - твердым или жидким.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что детей нельзя мыть мылом - ни часто, ни редко.