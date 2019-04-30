Супрун заявила, что готова работать с командой Зеленского (видео)

Относительно критики реформы со стороны новоизбранного президента Владимира Зеленского и его советника по вопросам здравоохранения Евгения Комаровского, Супрун ответила, что после выборов команда Зеленского заявляла о поддержке реформ.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун готова к сотрудничеству с командой новоизбранного президента Владимира Зеленского. Она заявила о готовности возглавить Минздрав в новом правительстве, если сформированный после парламентских выборов Кабинет министров будет поддерживать реформы в области здравоохранения.

На вопрос, как Супрун относится к высказываниям Зеленского относительно неэффективной медреформы, и.о. министра ответила, что когда происходят выборы, то часто во время кампании звучат высказывания, которые не отражают происходящие после выборов вещи. Об этом она рассказала в интервью DW.

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"После выборов от команды Зеленского мы услышали, что есть поддержка реформ, что они бы хотели посмотреть, как они происходят, возможно, дать какие-то советы... Мы готовы презентовать изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается этим летом, а третий, последний, по изменению финансирования, - в 2020 году", – говорит Супрун.

Она считает, что после инаугурации Зеленского новая команда будет встречаться с министрами, чтобы пообщаться с ними и узнать, что дальше будет происходить.

"Мы будем следить за тем, что будет происходить в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимым финансированием", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

"Мы хотим, чтобы была поддержка от новой команды", - добавила Супрун.

Видеоинтервью с Ульяной Супрун смотрите по ссылке.

Ранее врач Евгений Комаровский, который стал консультантом Владимира Зеленского по медицине, рассказал о шагах по борьбе с корью и отношении к Супрун.