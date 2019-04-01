В течение недели в Украине заболели корью более 2 тысяч человек

По состоянию на 29 марта зарегистрировано уже более 35 тысяч украинцев, которые заболели корью с начала года.

В течение недели, с 22 по 29 марта, в Украине заболели корью 2063 человека. Читайте такжеВ Украине резко возросло число жертв коры Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины. «35002 украинца заболели корью с 28 декабря 2018 года по 29 марта 2019», - информирует пресс-служба ЦОЗ в Facebook. Как сообщал УНИАН, согласно обнародованным данным ЦОЗ, с начала года (с 28 декабря 2018 года по 22 марта 2019 года) корью в Украине заболели 32939 человек - 14830 взрослых и 18109 детей. От осложнений кори умерли 14 человек, а в течение 12-й недели текущего года (15-22 марта) корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей.

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