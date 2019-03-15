На Николаевщине чудом выжившего после удара током ребенка родители бросили в больнице

В октябре 2015-го ребенок влез в трансформаторную будку на железнодорожном перегоне и получил удар током в 27 тысяч вольт.

В Первомайске Николаевской области родители бросили сына, который чудом выжил после удара током в 27 тысяч вольт.

Последние три года Александр Тишков живет в Первомайской многопрофильной лечебнице. Здесь для мальчика обустроили отдельную комнату, есть и диван, и телевизор, и стол, чтоб заниматься уроками, пишет КП.

"Вот только учеба дается ему тяжело: пострадавшие от ожогов пальчики с трудом удерживают ручку. Говорить мальчишка тоже не может - зарастает катетер в горле", - пишет СМИ.

Читайте такжеСметана и растительное масло не помогут: Супрун рассказала, что делать при ожогах (инфографика)

В октябре 2015-го ребенок влез в трансформаторную будку на железнодорожном перегоне и получил удар током в 27 тысяч вольт. Мальчишка вспыхнул как факел, одежда на нем полностью сгорела. Лежащего, обуглившегося, без сознания его обнаружил старший брат Игорь. Медики ужаснулись: 85% ожогов, большинство глубоких.

"Тогда еще шестилетний ребенок пережил кому, десятки операций, терпел изнурительные процедуры и сам боролся за свою жизнь. Волонтеры, помогавшие семье лекарствами и деньгами, поражались стойкости маленького мужчины. Ведь к телесной боли добавилась еще и душевная. Почти сразу же после случившегося мать Саши бросила его. Побыла с ним лишь пару дней, затем вышла из больницы, якобы в банк крови, и больше не вернулась", - рассказали СМИ.

После этого вся забота о Саше, его двоих братьях и двух сестрах легла на плечи отца многодетного семейства - Сергея Викторовича. Он вынужден был уйти с работы, чтобы каждый день быть рядом с сыном. В январе 2018-го суд лишил Сергея Тишкова родительских прав. Маленький Саша остался в больнице один, остальных детей определили в интернаты.