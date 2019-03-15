В Украине обнаружили опасную инфекцию, от которой нет лекарств

После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.

На Сумщине зафиксировали редкую инфекцию туляремию, от которой нет вакцин в Украине.

Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра. Лабораторные исследования подтвердили наличие этой инфекции у грызунов, клещей и в окружающей среде.

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"В текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружен положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области", - говорится в сообщении.

Туляремия – острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки; образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.

Возбудитель туляремии – туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека – грызуны.

Определенное время для профилактики туляремии у человека использовалась живая туляремийная вакцина, которая на сегодня отсутствует на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировали новый случай смертельной инфекции - ботулизма.