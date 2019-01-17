Суд заблокировал создание нового медуниверситета в Одессе – Супрун

По информации Супрун, постановление принято судом на заявление экс-ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана.

Окружной административный суд Киева заблокировал создание нового вуза на базе Одесского и Крымского медицинских университетов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий своим решением 10 января заблокировал реорганизацию Одесского национального медицинского университета, о чем в министерстве узнали только на текущей неделе.

«Мы узнали о решении судьи Окружного административного суда г. Киева Арсирия от 10.01.2019, которое по сути запрещает вносить любые изменения в Единый государственный реестр юридических лиц по ОНМУ. Постановление принято на заявление экс-ректора Валерия Запорожана (экс-ректор Одесского медуниверситета – УНИАН), - написала Супрун, отметив, что в понедельник на сайте правительства было опубликовано распоряжение о создании Национального одесского медицинского университета.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2018 г. Минздрав заявил о досрочном расторжении контракта с ректором Одесского национального медицинского университета Запорожаном, поскольку в министерство якобы неоднократно поступали жалобы от депутатов ВР и общественных организаций о его неправомерных действиях. В связи с этим Минздрав инициировал проверку, но Запорожан препятствовал этому.

31 августа ученый совет медуниверситета избрал своим председателем Запорожана, а лицом, уполномоченным управлять вузом, - председателя профкома Юрия Сухина. В свою очередь Министерство здравоохранения заявило, что это незаконно и возложило исполнение обязанностей ректора на проректора Владлену Дубинину.

В декабре во время захвата ректората университета сторонниками Запорожана судебные исполнители озвучили решение суда. По информации представителя профкома университета Анны Пушковой, одним из судебных решений Минздраву запрещено назначать руководителей вуза до рассмотрения иска Запорожана – экс-ректор оспаривает в судебном порядке законность своего увольнения.

В конце декабря прошлого года в Минздраве заявили, что планируют создать новый Национальный одесский медицинский университет на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. Георгиевского.