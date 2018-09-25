Психолог объяснила разницу между мужской и женской изменой

По словам психолога, измены мужчины и женщины разные.

Психолог Наталья Холоденко объяснила, чем отличаются мужская и женская измена.

Как пишет она в своем Instagram, мужчина может просто захотеть секса с женщиной, потому что у нее ноги красивые или ягодицы.

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"Вот понравилась, тело отреагировало, и не обязательно вникать в глубину ее внутреннего мира", - отметила Холоденко.

Женщины, продолжила она, чаще всего решаются на секс с другим от эмоционального голода. Как правило, это разрешение внутреннего кризиса.

"Если месяцами игнорировать потребность женщины в принятии, уважении, восхищении, она превращается в раздражительную, унылую, требовательную бабу", - добавила психолог.

Ранее столичный сексолог, психотерапевт Елена Голоцван рассказала, что пик сексуальной активности женщины приходится на 28-32 года.