Психолог объяснила разницу между мужской и женской изменой
Психолог Наталья Холоденко объяснила, чем отличаются мужская и женская измена.
Как пишет она в своем Instagram, мужчина может просто захотеть секса с женщиной, потому что у нее ноги красивые или ягодицы.
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"Вот понравилась, тело отреагировало, и не обязательно вникать в глубину ее внутреннего мира", - отметила Холоденко.
Женщины, продолжила она, чаще всего решаются на секс с другим от эмоционального голода. Как правило, это разрешение внутреннего кризиса.
"Если месяцами игнорировать потребность женщины в принятии, уважении, восхищении, она превращается в раздражительную, унылую, требовательную бабу", - добавила психолог.
Ранее столичный сексолог, психотерапевт Елена Голоцван рассказала, что пик сексуальной активности женщины приходится на 28-32 года.