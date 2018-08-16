Собираем ребенка в школу: в Минздраве дали советы, как выбрать школьную одежду

В Министерстве здравоохранения подчеркивают: школьная форма не должна ограничивать движения ребенка.

В Минздраве накануне нового учебного года объяснили, как правильно подобрать школьную одежду, чтобы не навредить здоровью ребенка.

Выбирая для своего чада одежду в школу, обращайте внимание на информацию на этикетке о составе ткани и реквизитах производителя, советуют в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Поэтому в Минздраве перечислили требования к одежде школьников:

- отдавайте предпочтение детской одежде с максимальным содержанием натуральных волокон, ведь натуральные ткани обеспечивают воздухопроницаемость, обеспечивая тепловой комфорт. А вот в синтетической одежде школьник может потеть, рискует переохладиться и простудиться;

- для детей младших и средних классов школьная форма, блузки и рубашки, нательное белье, носки и колготы должны быть полностью натуральными (минимальное содержание натуральных тканей в одежде должно составлять 50%) или из смешанных тканей;

- нательное белье первоклассников (детей до 7 лет) должно быть исключительно из натуральных тканей;

- ученики старших классов могут носить одежду как из натуральных, так и смешанных или искусственных тканей, но в Минздраве подчеркнули, что нательное белье должно быть из натуральных (минимальное содержание - 50%) или смешанных тканей.

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Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины советуют обращать внимание при выборе школьной одежды на следующее:

- качество пошива - проверяйте качество фурнитуры, крой, строчки швов; важно, чтобы ярлык в виде ленты с информацией по уходу был вшит в шов;

- удобство - школьная форма не должна ограничивать движения ребенка: не выбирайте для девушек младшего школьного возраста юбки-карандаши, а для парней - узкие брюки без резинки на поясе;

- безопасность - вся продукция для детей должна иметь заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Обычно номер и дата заключения указаны на этикетке. У продавца должна быть копия этого заключения.

Как сообщал УНИАН, в этом году 1 сентября приходится на субботу, поэтому многих родителей волновал вопрос, когда именно отправлять своих детей в школу. В Министерстве образования ответили, что решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение отдельно.