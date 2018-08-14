Первый звонок 2018: в Минобразования ответили, когда детям идти в школу

В этом году школы самостоятельно будут решать, когда начинать учебный процесс.

В этом году 1 сентября приходится на субботу, поэтому многих родителей волновал вопрос, когда именно подправлять своих детей в школу. В Министерстве образования ответили, что решение о проведении праздника первого звонка принимает каждая школа отдельно.

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В Минобразования заявили, что праздник школы могут провести как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник. "Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября", - говорится в сообщении ведомства.

Поэтому родителям остается лишь узнать в своей школе, на когда именно там назначены праздничная линейка ко Дню знаний и начало занятий.

Традиционно в украинских школах 1 сентября проводятся праздничные линейки с участием всех классов, но наиболее волнительным этот день является, конечно, для первоклашек.

Хотя в последнее время в украинских школах на смену традиционным линейкам приходят другие мероприятия - квесты, экскурсии и тематические уроки.