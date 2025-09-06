В итоге Bethesda отговорила разработчиков от этой затеи.

Разработчики Wolfenstein 2: The New Colossus едва не пошли на крайне интересный шаг, в известной сцене с Гитлером планировалось показать его гениталии. Об этом рассказали креативный директор Йенс Маттиес и глава студии MachineGames Йерк Густафссон в новом документальном фильме Noclip.

По словам Густафссона, изначально в эпизоде, где Гитлер кашляет, блюёт, мочится и убивает актёров во время кастинга фильма, должна была появиться и откровенная деталь: "Мы хотели на самом деле показать его пенис, когда он справлял нужду, но это оказалось перебором. В итоге решили отказаться".

Маттиес добавил, что сама идея исходила из концепции сделать образ диктатора максимально физическим, противоположным духовному, подчёркивая дряхлость и недостатки человеческого тела.

Он даже обсуждал этот момент со вице-президентом Bethesda Тоддом Воном: "Я спросил, как думаешь, будет ли проблемой, если мы покажем член Гитлера? Он ответил: "Да, я бы не советовал". Тогда я понял, что это, наверное, слишком".

В итоге сцена осталась и без того крайне жёсткой, а разработчики признают, что иногда важно вовремя остановиться: "Иногда нас нужно спасать от самих себя", - шутит Маттиес.

Ранее мы рассказывали, что создатели сериала Fallout снимут экранизацию серии Wolfenstein. "Истории про убийство нацистов всегда актуальны": сказали создатели, и им сразу же одобрили шоу.

