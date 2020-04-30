Predator: Hunting Ground / store.playstation.com

Охотник стал добычей. Рецензия на Predator: Hunting Grounds

Назар Степорук
07:30, 30 апреля 2020
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В период пандемии COVID-19 крупные игры почти не выходят — как одиночные, так и многопользовательские. Но ведь так хочется погрузиться в свежий мультиплеерный проект и сразиться с другими пользователями, чтобы забыть о коронавирусе! Такую возможность предоставили разработчики из студии IllFonic, выпустив Predator: Hunting Grounds. Игра про Хищника, охотящегося на группу солдат, до релиза вызывала скепсис у аудитории, но предварительные суждения часто оказываются ошибочными. УНИАН тоже так считает, поэтому решил подробно ознакомиться с Predator: Hunting Grounds. Какой получилась игра – узнаете в нашей рецензии.

Predator: Hunting Ground / store.playstation.com

Представьте, что есть один вирус, который сражается против большого количества людей – он заражает их, отправляет на самоизоляцию, закрывает границы и рушит экономику. Примерно так выглядит игра с ассиметричным мультиплеером, где один пользователь должен сражаться против целой команды других игроков. Вот только подобного рода успешных проектов очень мало. Если начать перечислять качественные и популярные игры с асимметричным мультиплеером, то пальцев одной руки будет более чем достаточно. Evolve с грохотом провалилась и закрылась, Deathgarden постигла похожая судьба, а Resident Evil Resistance, как придаток к ремейку RE3, не оправдала надежд фанатов. Если не считать инди-проектов, в которых развлекаются два с половиной человека, то более или менее успешными играми с асимметричным многопользовательским режимом стали Dead by Daylight и Friday the 13th: The Game. Последнюю создавали разработчики из студии IllFonic, которые решили воспользоваться знакомой концепцией второй раз — при производстве Predator: Hunting Grounds.

Анонс новой игры про Хищника не вызвал особого ажиотажа в сообществе, хотя авторы и вооружились довольно знаменитой франшизой. Многие сомневались, что концепция охоты мощного инопланетного убийцы на группу солдат сумеет привлечь хоть сколько-то значимую аудиторию. Публичная демонстрационная версия Predator: Hunting Grounds, доступ к которой открылся перед полноценным релизом, только добавила сомнений в общую копилку. И все же отдельные фанаты фильмов про Хищника надеялись, что свежее творение IllFonic пополнит почти пустующую нишу качественных игр с асимметричным мультиплеером. И вот состоялся релиз Predator, а потому пришла пора выяснить, насколько оправданными оказались опасения пользователей.

Четверо на одного

Группа солдат должна выполнить задание и не умереть от рук Хищника / скриншот

Начать, пожалуй, стоит с рассказа об общей концепции Predator: Hunting Grounds. В игре реализованы матчи формата четыре против одного — группа солдат противостоит Хищнику. Игроки выбирают роль, вступают в очередь, ждут подбора напарников и появляются на карте. И уже на этом этапе следует отметить две неприятные детали: долгий подбор пользователей, если хочешь примерить образ инопланетного убийцы и всего три доступные локации — «Заросли», «Заводь» и «Крушение». Они хоть и выполнены в антураже оригинального фильма «Хищник» 1987 года, но быстро наскучивают. Спустя несколько часов развлечений в Predator: Hunting Grounds устаешь бегать по изученным тропинкам. Однако стоит отдать IllFonic должное — карты усыпаны разнообразными объектами, в том числе руинами, вышками и промышленными зданиями, что создает каноничную и подходящую для сражений среду. Хищнику всегда есть где затаиться, а пользователям приходится внимательно изучать окружение на предмет возможных опасностей.

Солдаты после высадки на локации должны выполнить ряд целей, указанных на загрузочном экране перед началом матча. Выдаются они по очереди, и следующее поручение всегда вытекает из предыдущего. Миссий, вроде бы, предостаточно: поиск реликвий, убийство важных целей, скачивание информации, подрыв трубы, сожжение фальшивых денег и так далее. Однако разнообразие ощущается только в постановке, а на деле все гораздо тривиальнее. Как правило, пользователи прибегают в указанную на карте область и взаимодействуют с конкретным предметом (компьютер, контейнер и так далее). Затем нужно либо оборонять важный объект, либо активировать еще несколько точек — установить бомбы, закрутить вентили, прикрепить маячки слежения — либо убить пару тройку человек. По сути, пехотинцы бегают между секторами и выполняют нужные действия в небольших районах, помеченных красным на мини-карте. Разнообразие в постановке немного спасает, но совсем скоро замечаешь, что действуешь практически по одинаковой схеме.

Хищнику всегда есть где затаиться / скриншот

Процесс разбавляют враги под управлением искусственного интеллекта, которые якобы выступают третьей стороной конфликта. Они атакуют как Хищника, так и пехотинцев, но не представляют почти никакой угрозы. Боты делятся на партизан и наемников бывшей правительственной организации «Звездочет», хотя в матчах их различаешь только по броне и вооружению. Они почти всегда находятся в секторах, куда прибывает команда солдат, поэтому перед началом выполнения каждого поручения проводится зачистка. Процесс занимает примерно 30 секунд, так как боты наносят мало урона, а их поведение часто оставляет желать лучшего. Бывает, что враг под управлением ИИ решит стрелять в конкретного бойца из команды пехотинцев и побежит к нему мимо других, находящихся рядом игроков.

Полупустые арсеналы

Бойцы различаются по здоровью, скорости, выносливости и снаряжению / скриншот

В сражениях с противниками команда из четырех солдат использует разнообразное вооружение, и вот здесь нужно временно отойти от концепции матчей и погрузиться в раздел под названием «персонализация». Именно в нем между схватками проводится настройка бойцов — как Хищника, так и пехотинцев. Каждая из сторон конфликта имеет свои классы персонажей. Бойцы из группы людей становятся штурмовиками, разведчиками, поддержкой или следопытами. Инопланетный убийца встречается в трех ипостасях — охотник, берсерк и следопыт. Казалось бы, разнообразия достаточно, вот только выбор архетипа в Predator: Hunting Grounds почти не имеет значения.

Классовые различия у людей заключаются в четырех характеристиках — здоровье, скорости, выносливости, снаряжении — и двух пассивных бонусах. Например, разведчик быстрее ставит метки на карте, а штурмовик имеет повышенную точность при стрельбе от бедра. Эти добавки настолько несущественны, что в бою совершенно не ощущаются. Спрашивается, какой смысл в быстром нанесении грязи для маскировки, если по окончании процесса все равно придется ждать отряд. Бежать к цели самому нет смысла, ведь можно стать легкой добычей для Хищника. Разница в параметрах тоже едва ощутима, особенно в слаженном отряде, где пехотинцы действуют сообща. С классами инопланетного убийцы ситуация аналогичная — выбор имеет номинальное значение.

Изначально игрокам доступно по одной пушке в каждой категории / скриншот

Гораздо более важно то, какое снаряжение пользователь берет на задание. И здесь игроков почти лишили выбора. Перед началом матча нужно выбрать основное и дополнительное оружие, снаряжение ближнего боя и амуницию — вспомогательные предметы по типу гранат, подсумков и аптечек. Однако изначально пользователям доступно по одной пушке в каждой категории и несколько расходуемых вещей. Остальное постепенно открывается при прокачке уровня за опыт, начисляемый в боях. Похожая ситуация обстоит с пассивными бонусами, которые выбираются для бойца наряду со снаряжением. Они одинаковые для всех классов в рамках стороны конфликта, зато дают важные прибавки. Например, пользователь может выбрать повышенный урон по ИИ, более быстрое взаимодействие с предметами, что помогает в отдельных миссиях и увеличение запаса здоровья. Каждое из улучшений имеет свою стоимость в очках, а герой может экипировать их только на определенную сумму пунктов. С помощью постепенного открытия амуниции и пассивных навыков IllFonic попыталась подарить пользователям чувство прогресса, но схема не сработала. Уже после беглого взгляда становится понятно, что экипировки в Predator: Hunting Grounds мало — всего по нескольку пушек в каждой категории, взрывные и дымовые гранаты, а также ножи.

Хищник оснащается по такой же схеме, но у него даже не стали разделять основное и дополнительное оружие. Изначально инопланетный убийца использует лишь наручные клинки и лазерную пушку. Только после девятого уровня он сможет применять меч, похожий на мачете, а все ловушки и крутое снаряжение открываются лишь после достижения 30 уровня прокачки. Экипировка в Predator: Hunting Grounds не делится между классами, из-за чего важность их выбора, как уже говорилось выше, стремится к нулю. Вот и получается, что прогрессия в игре почти не ощущается, так как пользователь редко получает важные награды.

В контейнерах выпадает косметика и валюта / скриншот

Разработчики попытались это компенсировать, выдавая после каждого матча лутбокс с косметикой и валюту, за которую можно отдельно купить желаемый скин, но получилось не совсем хорошо. По окончанию стычки игроки открывает выданный ему контейнер, украшает персонажа и должен снова вступать в сражение. Больше в Predator: Hunting Grounds заниматься нечем, разве обучение пройти, чтобы освоить азы управления Хищником. Здесь, кстати, все гораздо сложнее, чем при развлечении за пехотинцев.

Инопланетная (не)мощь

У Хищника есть три класса: охотник, берсерк и следопыт / скриншот

Инопланетный охотник появляется на карте одновременно с солдатами и должен выслеживать свои цели. Для этого необходимо включать инфракрасное зрение и проводить сканирование территории с помощью наручного компьютера. Когда цели будут обнаружены, нужно их догнать, предварительно включив невидимость, и придумать, как уничтожить. С первой задачей не возникает проблем, ведь Хищник быстро бегает, способен далеко прыгать и ловко передвигаться по деревьям. Последняя механика, кстати, сделана вполне неплохо: инопланетный убийца взбирается по стволу, а дальше ловко маневрирует между ветвями. Управление в таких пробежках комфортное и интуитивно понятное в отличие от Ancestors: The Humankind Odyssey, где лазание по деревьям доставляло сплошные хлопоты. А вот со второй задачей связан главный изъян Predator: Hunting Grounds — отсутствие баланса.

Когда Хищник добирается до солдат, то у него появляются два варианта действий: стрелять на дистанции, прыгая между деревьями, или выполнять молниеносные нападения и пытаться убивать одного противника за раз. Это две основные тактики, к которым на высоких уровнях еще добавится стелс с расстановкой ловушек. Варианты существуют, но ни один из них не работает против более-менее слаженного отряда пехотинцев. Постоянно стрелять, занимая позиции на деревьях, не получается, так как один из солдат обязательно увидит след от лазера, пометит позицию врага, и все начнут вести огонь по Хищнику. Плюс ко всему запуск снарядов в совокупности с включенной невидимостью быстро расходует энергию, поэтому приходится регулярно отступать. А если получится снять все здоровье у противника, то он не умрет, а лишь окажется в критическом состоянии. К такому солдату обязательно подбегут соратники, чтобы помочь восстановиться.

Инфракрасное зрение помогает сканировать территорию / скриншот

Тактика дальнего боя не работает еще и из-за общей концепции миссий. Пехотинцы даже под давлением со стороны Хищника справляются с поставленными задачами в среднем за десять минут. После этого они отправляются к точке эвакуации, начинают оборонять позицию от ботов и ждать вертолета, чтобы сбежать и выиграть матч. Инопланетный убийца попросту не имеет шанса на промедление, ведь иначе враги успешно закончат миссию. Плюс ко всему пехотинцы часто перемещаются и обмазываются грязью, чтобы скрыть тепловой след. Тактика молниеносных нападений в ближнем бою работает лучше, так как Хищник наносит много урона и быстро двигается, но и здесь есть парочка проблем. Если пехотинцы грамотно группируются и прикрывают соратников, к ним не получится подойти незамеченным. Невидимость не скрывает инопланетного убийцу полностью — его силуэт все равно легко обнаружить.

А чтобы заполучить черепа вражеских игроков, ради которых, собственно, и проводится охота, Хищник должен довести цель до критического состояния и выполнить добивание. Пока он этим занимается, прибегают другие солдаты, выпускают во врага несколько рожков и инопланетный убийца уже сам находится в предсмертном состоянии. Дальше остается только использовать второй шанс, чтобы восстановиться с небольшим запасом здоровья или включить ликвидацию. Последний вариант превращает тело Хищника в бомбу, которая после взрыва убьет все живое в довольно большом радиусе. Пехотинцам остается только сбежать из выделенной области или рискнуть и попытаться провести обезвреживание с помощью простенькой мини-игры на подбор символов. Если удастся предотвратить взрыв, то появится новая цель — защищать тело Хищника от хорошо экипированных врагов до прибытия специальной группы. В случае удачного выполнения этой задачи пехотинцам дополнительно начислят опыт и валюту. Бонусы зависят от состояния трупа, который стараются повредить боты.

В игре есть и третья сторона конфликта - боты / скриншот

Из-за плохого баланса возникает следующая неприятная ситуация: как только Хищник появляется в поле зрения пехотинцев, он становится главной целью. Все потому, что даже в случае ликвидации тела инопланетного убийцы выигрывают пехотинцы. Плохо ли это? Безусловно. Важно ли это? Почти нет. Понятие победы в Predator: Hunting Grounds очень размыто, ведь после матча все получают опыт и валюту. Меняется лишь размер начислений, зависящий от, скажем так, полезности в бою.

Визуальная составляющая в проекте IllFonic тоже не радует. Стилистика реализована вполне приятная, но из-за низкой дальности прорисовки и «замыленных» текстур возникает ощущение, что еще немного и картинка рассыплется. Техническая реализация тоже моментами подводит. Бывает, игра не хочет подключать к матчу, не получается заблокировать голосовой чат, а на картах не пропадают отметки солдат, которых уже убили. Благо более серьезные проблемы в Predator: Hunting Grounds не наблюдаются.

Стоит ли играть?

В игре низкая дальность прорисовки и "замыленные" текстуры / скриншот

Так есть ли, вообще, что-то хорошее в свежей игре IllFonic? Да, но таких элементов мало. В проекте приятно стрелять из разных пушек и кооперироваться с командой в роли пехотинца. За Хищника поначалу интересно развлекаться, хотя проблемы с балансом быстро вылезают наружу. А еще разработчики реализовали каноничные карты и антураж, отсылающий к фильму 1987 года. По итогу, если в Predator: Hunting Grounds проводить несколько сражений в день, то они даже могут подарить положительные эмоции, но оставаться в игре дольше нет смысла. Повторение в заданиях, плохой баланс и отсутствие контента быстро напоминают о себе, из-за чего желание начинать третий или четвертый по счету матч мгновенно улетучивается. Рекомендовать свежий проект IllFonic можно только ярым фанатам асимметричного мультиплеера и бренда «Хищник», да и то с осторожностью. Необходимо учитывать, что изъяны Predator: Hunting Grounds кроются в корневых механиках, и исправить их будет ой как непросто.

Не скучайте на карантине!

Оценка: 5,5/ 10

Назар Степорук

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