Охотник стал добычей. Рецензия на Predator: Hunting Grounds

Представьте, что есть один вирус, который сражается против большого количества людей – он заражает их, отправляет на самоизоляцию, закрывает границы и рушит экономику. Примерно так выглядит игра с ассиметричным мультиплеером, где один пользователь должен сражаться против целой команды других игроков. Вот только подобного рода успешных проектов очень мало. Если начать перечислять качественные и популярные игры с асимметричным мультиплеером, то пальцев одной руки будет более чем достаточно. Evolve с грохотом провалилась и закрылась, Deathgarden постигла похожая судьба, а Resident Evil Resistance, как придаток к ремейку RE3, не оправдала надежд фанатов. Если не считать инди-проектов, в которых развлекаются два с половиной человека, то более или менее успешными играми с асимметричным многопользовательским режимом стали Dead by Daylight и Friday the 13th: The Game. Последнюю создавали разработчики из студии IllFonic, которые решили воспользоваться знакомой концепцией второй раз — при производстве Predator: Hunting Grounds.

Анонс новой игры про Хищника не вызвал особого ажиотажа в сообществе, хотя авторы и вооружились довольно знаменитой франшизой. Многие сомневались, что концепция охоты мощного инопланетного убийцы на группу солдат сумеет привлечь хоть сколько-то значимую аудиторию. Публичная демонстрационная версия Predator: Hunting Grounds, доступ к которой открылся перед полноценным релизом, только добавила сомнений в общую копилку. И все же отдельные фанаты фильмов про Хищника надеялись, что свежее творение IllFonic пополнит почти пустующую нишу качественных игр с асимметричным мультиплеером. И вот состоялся релиз Predator, а потому пришла пора выяснить, насколько оправданными оказались опасения пользователей.

Четверо на одного

Начать, пожалуй, стоит с рассказа об общей концепции Predator: Hunting Grounds. В игре реализованы матчи формата четыре против одного — группа солдат противостоит Хищнику. Игроки выбирают роль, вступают в очередь, ждут подбора напарников и появляются на карте. И уже на этом этапе следует отметить две неприятные детали: долгий подбор пользователей, если хочешь примерить образ инопланетного убийцы и всего три доступные локации — «Заросли», «Заводь» и «Крушение». Они хоть и выполнены в антураже оригинального фильма «Хищник» 1987 года, но быстро наскучивают. Спустя несколько часов развлечений в Predator: Hunting Grounds устаешь бегать по изученным тропинкам. Однако стоит отдать IllFonic должное — карты усыпаны разнообразными объектами, в том числе руинами, вышками и промышленными зданиями, что создает каноничную и подходящую для сражений среду. Хищнику всегда есть где затаиться, а пользователям приходится внимательно изучать окружение на предмет возможных опасностей.

Солдаты после высадки на локации должны выполнить ряд целей, указанных на загрузочном экране перед началом матча. Выдаются они по очереди, и следующее поручение всегда вытекает из предыдущего. Миссий, вроде бы, предостаточно: поиск реликвий, убийство важных целей, скачивание информации, подрыв трубы, сожжение фальшивых денег и так далее. Однако разнообразие ощущается только в постановке, а на деле все гораздо тривиальнее. Как правило, пользователи прибегают в указанную на карте область и взаимодействуют с конкретным предметом (компьютер, контейнер и так далее). Затем нужно либо оборонять важный объект, либо активировать еще несколько точек — установить бомбы, закрутить вентили, прикрепить маячки слежения — либо убить пару тройку человек. По сути, пехотинцы бегают между секторами и выполняют нужные действия в небольших районах, помеченных красным на мини-карте. Разнообразие в постановке немного спасает, но совсем скоро замечаешь, что действуешь практически по одинаковой схеме.

Процесс разбавляют враги под управлением искусственного интеллекта, которые якобы выступают третьей стороной конфликта. Они атакуют как Хищника, так и пехотинцев, но не представляют почти никакой угрозы. Боты делятся на партизан и наемников бывшей правительственной организации «Звездочет», хотя в матчах их различаешь только по броне и вооружению. Они почти всегда находятся в секторах, куда прибывает команда солдат, поэтому перед началом выполнения каждого поручения проводится зачистка. Процесс занимает примерно 30 секунд, так как боты наносят мало урона, а их поведение часто оставляет желать лучшего. Бывает, что враг под управлением ИИ решит стрелять в конкретного бойца из команды пехотинцев и побежит к нему мимо других, находящихся рядом игроков.

Полупустые арсеналы

В сражениях с противниками команда из четырех солдат использует разнообразное вооружение, и вот здесь нужно временно отойти от концепции матчей и погрузиться в раздел под названием «персонализация». Именно в нем между схватками проводится настройка бойцов — как Хищника, так и пехотинцев. Каждая из сторон конфликта имеет свои классы персонажей. Бойцы из группы людей становятся штурмовиками, разведчиками, поддержкой или следопытами. Инопланетный убийца встречается в трех ипостасях — охотник, берсерк и следопыт. Казалось бы, разнообразия достаточно, вот только выбор архетипа в Predator: Hunting Grounds почти не имеет значения.

Классовые различия у людей заключаются в четырех характеристиках — здоровье, скорости, выносливости, снаряжении — и двух пассивных бонусах. Например, разведчик быстрее ставит метки на карте, а штурмовик имеет повышенную точность при стрельбе от бедра. Эти добавки настолько несущественны, что в бою совершенно не ощущаются. Спрашивается, какой смысл в быстром нанесении грязи для маскировки, если по окончании процесса все равно придется ждать отряд. Бежать к цели самому нет смысла, ведь можно стать легкой добычей для Хищника. Разница в параметрах тоже едва ощутима, особенно в слаженном отряде, где пехотинцы действуют сообща. С классами инопланетного убийцы ситуация аналогичная — выбор имеет номинальное значение.

Гораздо более важно то, какое снаряжение пользователь берет на задание. И здесь игроков почти лишили выбора. Перед началом матча нужно выбрать основное и дополнительное оружие, снаряжение ближнего боя и амуницию — вспомогательные предметы по типу гранат, подсумков и аптечек. Однако изначально пользователям доступно по одной пушке в каждой категории и несколько расходуемых вещей. Остальное постепенно открывается при прокачке уровня за опыт, начисляемый в боях. Похожая ситуация обстоит с пассивными бонусами, которые выбираются для бойца наряду со снаряжением. Они одинаковые для всех классов в рамках стороны конфликта, зато дают важные прибавки. Например, пользователь может выбрать повышенный урон по ИИ, более быстрое взаимодействие с предметами, что помогает в отдельных миссиях и увеличение запаса здоровья. Каждое из улучшений имеет свою стоимость в очках, а герой может экипировать их только на определенную сумму пунктов. С помощью постепенного открытия амуниции и пассивных навыков IllFonic попыталась подарить пользователям чувство прогресса, но схема не сработала. Уже после беглого взгляда становится понятно, что экипировки в Predator: Hunting Grounds мало — всего по нескольку пушек в каждой категории, взрывные и дымовые гранаты, а также ножи.

Хищник оснащается по такой же схеме, но у него даже не стали разделять основное и дополнительное оружие. Изначально инопланетный убийца использует лишь наручные клинки и лазерную пушку. Только после девятого уровня он сможет применять меч, похожий на мачете, а все ловушки и крутое снаряжение открываются лишь после достижения 30 уровня прокачки. Экипировка в Predator: Hunting Grounds не делится между классами, из-за чего важность их выбора, как уже говорилось выше, стремится к нулю. Вот и получается, что прогрессия в игре почти не ощущается, так как пользователь редко получает важные награды.

Разработчики попытались это компенсировать, выдавая после каждого матча лутбокс с косметикой и валюту, за которую можно отдельно купить желаемый скин, но получилось не совсем хорошо. По окончанию стычки игроки открывает выданный ему контейнер, украшает персонажа и должен снова вступать в сражение. Больше в Predator: Hunting Grounds заниматься нечем, разве обучение пройти, чтобы освоить азы управления Хищником. Здесь, кстати, все гораздо сложнее, чем при развлечении за пехотинцев.

Инопланетная (не)мощь

Инопланетный охотник появляется на карте одновременно с солдатами и должен выслеживать свои цели. Для этого необходимо включать инфракрасное зрение и проводить сканирование территории с помощью наручного компьютера. Когда цели будут обнаружены, нужно их догнать, предварительно включив невидимость, и придумать, как уничтожить. С первой задачей не возникает проблем, ведь Хищник быстро бегает, способен далеко прыгать и ловко передвигаться по деревьям. Последняя механика, кстати, сделана вполне неплохо: инопланетный убийца взбирается по стволу, а дальше ловко маневрирует между ветвями. Управление в таких пробежках комфортное и интуитивно понятное в отличие от Ancestors: The Humankind Odyssey, где лазание по деревьям доставляло сплошные хлопоты. А вот со второй задачей связан главный изъян Predator: Hunting Grounds — отсутствие баланса.

Когда Хищник добирается до солдат, то у него появляются два варианта действий: стрелять на дистанции, прыгая между деревьями, или выполнять молниеносные нападения и пытаться убивать одного противника за раз. Это две основные тактики, к которым на высоких уровнях еще добавится стелс с расстановкой ловушек. Варианты существуют, но ни один из них не работает против более-менее слаженного отряда пехотинцев. Постоянно стрелять, занимая позиции на деревьях, не получается, так как один из солдат обязательно увидит след от лазера, пометит позицию врага, и все начнут вести огонь по Хищнику. Плюс ко всему запуск снарядов в совокупности с включенной невидимостью быстро расходует энергию, поэтому приходится регулярно отступать. А если получится снять все здоровье у противника, то он не умрет, а лишь окажется в критическом состоянии. К такому солдату обязательно подбегут соратники, чтобы помочь восстановиться.

Тактика дальнего боя не работает еще и из-за общей концепции миссий. Пехотинцы даже под давлением со стороны Хищника справляются с поставленными задачами в среднем за десять минут. После этого они отправляются к точке эвакуации, начинают оборонять позицию от ботов и ждать вертолета, чтобы сбежать и выиграть матч. Инопланетный убийца попросту не имеет шанса на промедление, ведь иначе враги успешно закончат миссию. Плюс ко всему пехотинцы часто перемещаются и обмазываются грязью, чтобы скрыть тепловой след. Тактика молниеносных нападений в ближнем бою работает лучше, так как Хищник наносит много урона и быстро двигается, но и здесь есть парочка проблем. Если пехотинцы грамотно группируются и прикрывают соратников, к ним не получится подойти незамеченным. Невидимость не скрывает инопланетного убийцу полностью — его силуэт все равно легко обнаружить.

А чтобы заполучить черепа вражеских игроков, ради которых, собственно, и проводится охота, Хищник должен довести цель до критического состояния и выполнить добивание. Пока он этим занимается, прибегают другие солдаты, выпускают во врага несколько рожков и инопланетный убийца уже сам находится в предсмертном состоянии. Дальше остается только использовать второй шанс, чтобы восстановиться с небольшим запасом здоровья или включить ликвидацию. Последний вариант превращает тело Хищника в бомбу, которая после взрыва убьет все живое в довольно большом радиусе. Пехотинцам остается только сбежать из выделенной области или рискнуть и попытаться провести обезвреживание с помощью простенькой мини-игры на подбор символов. Если удастся предотвратить взрыв, то появится новая цель — защищать тело Хищника от хорошо экипированных врагов до прибытия специальной группы. В случае удачного выполнения этой задачи пехотинцам дополнительно начислят опыт и валюту. Бонусы зависят от состояния трупа, который стараются повредить боты.

Из-за плохого баланса возникает следующая неприятная ситуация: как только Хищник появляется в поле зрения пехотинцев, он становится главной целью. Все потому, что даже в случае ликвидации тела инопланетного убийцы выигрывают пехотинцы. Плохо ли это? Безусловно. Важно ли это? Почти нет. Понятие победы в Predator: Hunting Grounds очень размыто, ведь после матча все получают опыт и валюту. Меняется лишь размер начислений, зависящий от, скажем так, полезности в бою.

Визуальная составляющая в проекте IllFonic тоже не радует. Стилистика реализована вполне приятная, но из-за низкой дальности прорисовки и «замыленных» текстур возникает ощущение, что еще немного и картинка рассыплется. Техническая реализация тоже моментами подводит. Бывает, игра не хочет подключать к матчу, не получается заблокировать голосовой чат, а на картах не пропадают отметки солдат, которых уже убили. Благо более серьезные проблемы в Predator: Hunting Grounds не наблюдаются.

Стоит ли играть?

Так есть ли, вообще, что-то хорошее в свежей игре IllFonic? Да, но таких элементов мало. В проекте приятно стрелять из разных пушек и кооперироваться с командой в роли пехотинца. За Хищника поначалу интересно развлекаться, хотя проблемы с балансом быстро вылезают наружу. А еще разработчики реализовали каноничные карты и антураж, отсылающий к фильму 1987 года. По итогу, если в Predator: Hunting Grounds проводить несколько сражений в день, то они даже могут подарить положительные эмоции, но оставаться в игре дольше нет смысла. Повторение в заданиях, плохой баланс и отсутствие контента быстро напоминают о себе, из-за чего желание начинать третий или четвертый по счету матч мгновенно улетучивается. Рекомендовать свежий проект IllFonic можно только ярым фанатам асимметричного мультиплеера и бренда «Хищник», да и то с осторожностью. Необходимо учитывать, что изъяны Predator: Hunting Grounds кроются в корневых механиках, и исправить их будет ой как непросто.

Не скучайте на карантине!

Оценка: 5,5/ 10

Назар Степорук