Три дополнительных проекта для виртуальной реальности раздадут в честь годовщины PSVR.

Sony объявила состав ноябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. В нее вошли сразу шесть проектов. Три из них — это стандартная ежемесячная раздача, а еще столько же подарят в честь пятой годовщины с момента выхода гарнитуры виртуальной реальности PSVR. Правда, дополнительные игры пригодятся только владельцам упомянутого шлема, так как они создавались специально под VR.

Итак, стандартный ноябрьский комплект бесплатных проектов включает Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Knockout City и First Class Trouble. Все они будут доступны владельцам PS4 и PS5. А дополнительными играми стали The Persistence, Walking Dead: Saints & Sinners — Standard Edition и Until You Fall. Важно также отметить, что у Knockout City и First Class Trouble есть полноценные версии для PlayStation 5. Подписчики PS Plus смогут добавить вышеперечисленные проекты в собственную библиотеку с 2 ноября.

Подробнее об играх с подборки

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — это ремастер экшен-RPG 2012 года выпуска. К ее особенностям относятся проработанная фэнтезийная вселенная, над которой трудился писатель Роберт Сальваторе, масштабный мир с делением на локации, множество квестов и глубокая боевая система с сочетанием разных классов.

Knockout City представляет собой вариацию на тему вышибал. Пользователи объединяются в две команды и бросают в противников мячами, применяя всякие тактики и приемы.

First Class Trouble — это кооперативный социальный проект с обманом. В каждом матче игрокам требуется действовать сообща, чтобы отключить враждебный ИИ, но иногда для достижения определенный целей нужно подставить товарищей.

The Persistence посвящена выживанию на заброшенном корабле в далеком космосе.

Walking Dead: Saints & Sinners — это экшен с элементами шутера по мотивам "Ходячих мертвецов".

"Рогалик" Until You Fall позволит игрокам поучаствовать в битвах на мечах против магических существ.

Автор: Назар Степорук