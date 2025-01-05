Разработчики пока не знают, как исправить ошибку.

Оказывается, что мощный компьютер и высокий FPS в Marvel Rivals дают преимущество игроку, но не в том смысле, о котором можно подумать.

В игре обнаружили баг: чем ниже FPS у игрока, тем медленнее двигается его герой, а также тем меньше урона он наносит. Такая ошибка наблюдается при игре за Доктора Стрэнджа, Росомаху, Венома и Звёздного Лорда.

Баг связан с неправильной работой параметра Delta Time, который призван синхронизировать игроков с низким FPS или плохим подключением к интернету с игроками, у которых игра работает стабильно. Разработчики не задали конкретные тайминги для некоторых анимаций, чтобы игра получала сведения о выполненном действии, вне зависимости от того, завершилось ли оно уже у нестабильного игрока. Движок просчитывает их напрямую с компьютера игрока, это значит, что у игроков с низким FPS - анимации выполняются медленнее, с высоким - быстрее.

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Сами разработчики из NetEase знают о проблеме и пытаюся её решить, ошибку с анимациями обещают исправить в следующем патче. Но вот баг, при котором игроки с высоким FPS наносят больше урона, исправить не так просто, признаётся коммьюнити-менеджер:

"Мы активно работаем над поиском комплексного решения, которое устранит эти проблемы без ущерба для производительности игры."

Ранее мы рассказывали, что Marvel Rivals стала одной из самых популярных игр в Steam в 2025 году.

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