В первые несколько часов после релиза в Marvel Rivals одновременно играли 440 тысяч игроков.

Новый геройский шутер во вселенной Marvel - Marvel Rivals не успел выйти, а уже ставит впечатляющие рекорды по онлайну.

По данным SteamDB, пиковый онлайн шутера в Steam составил 444 тысячи игроков, что позволило занять ему 25-е место в топе самых популярных игр платформы в истории, обогнав GTA 5, Counter-Strike 1.6 и Skyrim. При этом Marvel Rivals встала на одну строчку с Among Us.

Сейчас у Marvel Rivals больше 6 тысяч отзывов в Steam, 76% из которых - положительные. Игроки ругают техническую часть, но в то же время отмечают, что в играть в Rivals довольно интересно, хоть игра и очень напоминает Overwatch.

Видео дня

Marvel Rivals - геройский шутер, созданный по формуле Overwatch. На данный момент, в игре доступно 28 персонажей из вселенной Marvel, каждый с уникальным оружием и способностями. Карт в игре сейчас 9, все они основаны на локациях из разных серий комиксов.

Релиз Marvel Rivals произошёл 5 декабря. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, при этом абсолютно бесплатно.

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