The Last of Us Part II ушла в печать

Еще одного переноса релиза не будет, игра выйдет 19 июня.

Приключенческий боевик The Last of Us Part II «ушел на золото» – мастер-диск с игрой отправлен в печать.

Об этом на официальной странице студии Naughty Dog в Instagram сообщил творческий руководитель проекта Нил Дракманн.

Разработчик поблагодарил поклонников за поддержку и терпение. А также отметил, что уже через несколько недель фанаты смогут сыграть в игру.

«Что бы вы ни видели, что бы вы ни слышали или читали – ничто не сравнится с прохождением этой игры от начала до конца. Это видеоигра. В нее надо играть самому», – так Дракманн в очередной раз прокомментировал утечку сюжета, которая произошла в конце апреля, и посоветовал не обращать внимание на спойлеры и лично знакомиться с игрой.

Трейлер The Last of Us Part II

Напомним, изначально один из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation от студии Naughty Dog должен был выйти 29 мая. Но из-за пандемии коронавируса релиз игры перенесли на неопределенный срок. Вскоре после этого в сеть попало несколько роликов из The Last of Us Part II, которые содержали сюжетные спойлеры. УНИАН намеренно не публиковал их на сайте, чтобы не портить поклонникам впечатление от прохождения игры. Спустя день после утечки информации, компания Sony объявила новую дату релиза игры – 19 июня. The Last of Us Part II вернулась в PS Store и на нее снова можно оформить предзаказ.