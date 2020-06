The Last of Us Part II заняла третье место среди самых высокооцененных игр на PS4

Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составила 96 баллов.

Сегодня, 12 июня, компания Sony сняла запрет на предварительные обзоры экшена The Last of Us Part II. В связи с этим на агрегаторе рецензий Metacritic стали появляться первые оценки одного из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation 4.

Сайт Metacritic учел 79 рецензий от различных изданий. Большая часть рецензентов поставила второй части The last of Us от 90 до 100 баллов. В результате средняя оценка игры на Metacritic составила 96 баллов. Таким образом The Last of Us Part II заняла третье место среди самых высокооцененных игр на PlayStation 4. Выше нее на Metacritic оценили только Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V. Обе игры получили 97 баллов из 100 возможных.

УНИАН также прошел The Last of Us Part II и поставил экшену 10 баллов из 10 возможных. Нашу рецензию на игру можно прочитать здесь.

Трейлер The Last of Us Part II

Напомним, релиз The Last of Us Part II состоится 19 июня эксклюзивно на PlayStation 4. Первая часть игры вышла в 2013 году на PS3. На агрегаторе Metacritic игра получила 95 баллов от критиков и 9,1 балла от пользователей.

