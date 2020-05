В Steam с огромными скидками отдают трилогию Tomb Raider

Набор из 53 игр Лару Крофт можно получить со скидкой 88%.

В магазине цифровой дистрибуции Steam появились большие скидки на трилогию Tomb Raider. Акция продлится до 27 мая.

Первую часть Tomb Raider (2013) можно приобрести со скидкой в 85% – за 41 грн. Сиквел, Rise of the Tomb Raider, обойдется пользователям в 209 грн (скидка 70%). А заключительная часть трилогии – Shadow of the Tomb Raider с подзаголовком Definitive Edition получила скидку 82%. Ее можно приобрести за 294 грн.

Также в Steam появилась скидка в 88% на набор из 53 игр и дополнений всей франшизы Tomb Raider, включая новую трилогию и старые игры серии, такие как Tomb Raider VIII: Underworld, Tomb Raider VI: The Angel of Darkness и другие. Кроме того, в набор входят такие проекты, как Lara Croft and the Temple of Osiris и Lara Croft GO. Набор Tomb Raider Collection обойдется игрокам в 751 грн (вместо 6479 грн).

Напомним, Tomb Raider – это знаменитая серия приключенческих игр про искательницу сокровищ Лару Крофт. Первая игра вышла в 1996 году. Перезапуск франшизы произошел в 2013 году с выходом обновленной Tomb Raider. Последняя на данный момент игра в серии – Shadow of the Tomb Raider вышла в 2018 году на ПК, PS4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 77 баллов от критиков и 6,8 балла от пользователей.

