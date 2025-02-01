У каждого вампирского клана будет уникальный стиль боя.

The Chinese Room выпустила новый дневник разработчиков Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, посвящённый боевой системе игры. Разработчики поделились важными деталями о том, как будут работать сражения в ролевом экшене.

Каждый из вампирских кланов получит уникальные анимации ближнего боя. Ближневосточные Бану полагаются на скорость и резкость ударов, аристократы Вентру действуют сдержанно и точно, загадочные Тремеры предпочитают сражаться на расстоянии, а деструктивные Брухи бьют грубо и прямолинейно.

У главного героя будет дэш, который пригодится не только для уклонения от атак, но и для агрессивных контратак. В бою также можно использовать удары ногами, например, круговой удар поможет отбиться от нескольких врагов, а мощный удар назад отправит противника в полёт.

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Одним из ключевых элементов геймплея станет телекинез. С его помощью игрок сможет поднимать врагов и пить их кровь, манипулировать предметами из окружения, отвлекая охранников, или использовать взрывные объекты, вроде газовых баллонов, для атаки.

Телекинез также позволит поднимать оружие убитых врагов и комбинировать его с клановыми способностями. Например, Брухи смогут заставить врагов бросить оружие, а при использовании способности Possession можно взять под контроль противника и сбросить его с высоты.

Для усиления персонажа в Bloodlines 2 появятся четыре вида эликсиров:

Mending Elixir восстанавливает здоровье,

Blood Elixir пополняет запас крови для способностей,

Strength Elixir временно увеличивает наносимый урон,

Fortitude Elixir снижает получаемый урон.

На релизе будет доступно три уровня сложности: лёгкий, нормальный и сложный. Следующий дневник разработчиков, посвящённый системе Маскарада в Сиэтле, выйдет 12 февраля.

Релиз самой игры назначен на первую половину 2025 года. Напомним, что совсем недавно Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 получила возрастной рейтинг в Южной Корее, что может указывать на скорый выход игры.

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