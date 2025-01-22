Это значит, что уже совсем скоро должны представить официальные даты релизов.

Сразу 2 ожидаемых игры, Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 и Silent Hill f, получили возрастной рейтинг в Южной Корее. Это значит, что релиз обеих игр уже не за горами.

На это обратило внимание издание Gematsu. Заметим, что по обоим проектам уже давно не было новостей: Silent Hill f хранила молчание с момента анонса осенью 2022 года, а "Маскарад" напомнил о себе несколько месяцев назад новым сюжетным трейлером спустя почти год после очередного переноса.

Релиз Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 ожидается в первой половине этого года. Если игру снова не перенесут, то показы на презентациях с анонсом даты выхода можно ждать уже совсем скоро.

Видео дня

Также напомним, что продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото заявлял, что в 2025 году они расскажут сразу про две новые части серии: Silent Hill f и Silent Hill: Townfall.

Ранее мы рассказывали, что крупное игровое издание Gamekult случайно опубликовало точную дату релиза DOOM: The Dark Ages. Новая часть в серии легендарного шутера выйдет 15 мая.

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