В этот раз разработчики познакомили нас с основными персонажами.

Разработчики многострадальной Vampire: The Masquarade - Bloodlines 2 представили новый сюжетный трейлер, в котором познакомили игроков с основными действующими лицами игры.

В трейлере представленны основные сюжетные персонажи из вампирского общества Камарилья: грубый и резкий Бенни из клана Бруха, дружелюбный Носферату Толли, одержимая наукой и исследованиями Сафия из загадочных Тремеров и Лу, фактическая королева всех вампиров Сиэтла из благородного клана Вентру. Игроки будут должны научиться взаимодействовать с персонажами, принимая во внимание все их причуды, отмечают разработчики.

К сожалению, геймплейных кадров в трейлере совсем немного. В них главный герой показывает свои умения пользоваться телекинезом, швыряя врага в стену силой мысли. Кроме того, этим же телекинезом герой может стрелять из огнестрельного оружия.

Релиз Vampire: The Masquarade - Bloodlines 2 запланирован на первую половину 2025 года. Игра выйдет на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Paradox Interactive отказывается от дальнейшей разработки новых игр во вселенной Vampire: The Masquarade. Компания не изменит своего решения даже в случае успеха Bloodlines 2.

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