It Takes Two, подвинься.

Разработчики из Ghost Town Games, известные по мультиплеерной аркаде про готовку Overcooked, получили свою минуту славы на The Game Awards 2024, где представили свой кооператив Stage Fright.

Stage Fright - это кооперативная игра на двоих, поддерживающая как локальный, так и сетевой формат прохождения. Издатель Hello Games описывают её как смесь Overcooked и Luigi’s Mansion, приправленную магической и немного жутковатой атмосферой. Хотя, конечно, игра прямо напрашивается на сравнения скорее с It Takes Two, чем с играми Nintendo.

Игроки смогут вместе решать загадки, напоминающие квест-комнаты, и при этом сталкиваться с хаотичными ситуациями, знакомыми по Overcooked.

Ранее мы рассказывали, что на The Game Awards 2024 уже показали первый трейлер "Ведьмак 4", где место главной геероини займёт Цири. Там же анонсировали спин-офф Elden Ring, который станет первым полностью кооперативным Souls-like.

