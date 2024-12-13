Разработчики из Ghost Town Games, известные по мультиплеерной аркаде про готовку Overcooked, получили свою минуту славы на The Game Awards 2024, где представили свой кооператив Stage Fright.
Stage Fright - это кооперативная игра на двоих, поддерживающая как локальный, так и сетевой формат прохождения. Издатель Hello Games описывают её как смесь Overcooked и Luigi’s Mansion, приправленную магической и немного жутковатой атмосферой. Хотя, конечно, игра прямо напрашивается на сравнения скорее с It Takes Two, чем с играми Nintendo.
Игроки смогут вместе решать загадки, напоминающие квест-комнаты, и при этом сталкиваться с хаотичными ситуациями, знакомыми по Overcooked.
Ранее мы рассказывали, что на The Game Awards 2024 уже показали первый трейлер "Ведьмак 4", где место главной геероини займёт Цири. Там же анонсировали спин-офф Elden Ring, который станет первым полностью кооперативным Souls-like.