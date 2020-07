В августе подписчики PS Plus получат бесплатно ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Второй бесплатной игрой месяца станет Fall Guys: Ultimate Knockout.

В августе подписчики сервиса PlayStation Plus получат ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, а также онлайн игру Fall Guys: Ultimate Knockout

Об этом компания PlayStation сообщила в своем официальном блоге.

Подборка игр PS Plus на август 2020

Что такое Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 – это ремастер одноименного шутера от первого лица. В этой части игроки продолжат бороться с российской ультраправой организацией. В игре есть кооперативный режим, а также мультиплеер. Оригинальная игра вышла в 2009 году и в первый день продалась тиражом в 4,7 миллиона копий. Ремастер вышел на ПК, Xbox One и PlayStation 4 в марте 2020 года. Интересно, что в России версию ремастера для PS4 нельзя приобрести. Поэтому российским подписчикам PS Plus вместо Modern Warfare 2 дадут бесплатно игру для PlayLink под названием «Безумцы».

Трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2

О чем Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательская игра, в которой игроков ждет бег с препятствиями. Пользователю нужно обогнать 99 участников и стать победителем. Однако на пути игрока расставлено много преград и ловушек. Игра вышла в 2019 году на ПК и PS4.

Трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout

Получить ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 и онлайн-игру Fall Guys: Ultimate Knockout можно будет уже 4 августа.

Напомним, до 3 августа подписчики PS Plus могут скачать бесплатно спортивный симулятор NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram